2. März 2018, 18:57 Uhr Italien Sehnsucht nach Heilsbringern

Trotz Reformen sind viele Italiener von der Regierung enttäuscht. Nur langsam arbeitetet sich das Land aus der Krise heraus.

Von Stefan Ulrich

Dafür, wie knapp die italienische Parlamentswahl 2013 ausgegangen war und wie wenig man der neuen Regierung unter Führung des Partito Democratico (PD) zugetraut hatte, kann sich die Bilanz nach fünf Jahren sehen lassen. Die aufeinanderfolgenden, sozialdemokratisch und christsozial ausgerichteten PD-Premiers Enrico Letta, Matteo Renzi und Paolo Gentiloni stabilisierten das schlingernde, noch 2011 in Gefahr des Staatsbankrotts stehende Land. Sie leiteten Reformen ein, erarbeiteten das Vertrauen der Finanzmärkte teilweise zurück und gaben Italien, das in den letzten Regierungsjahren von Silvio Berlusconi in der EU nur noch belächelt worden war, wieder Gewicht in Europa zurück.

Die Industrieproduktion steigt. Die Arbeitslosigkeit geht leicht zurück - vielen ist das zu wenig

Als besonders aktiv, ja umtriebig, erwies sich der junge, aus Florenz kommende Matteo Renzi, der in Rom antrat, um die alte Politikergarde zu "verschrotten". In seiner Regierungszeit von Februar 2014 bis Dezember 2016 räumte er die alte Garde des Partito Democratico zur Seite. Er setzte gegen viel Widerstand eine Arbeitsmarkreform, Jobs Act genannt, durch, die den strengen Kündigungsschutz lockerte und mehr befristete Arbeitsverträge erlaubt. Unter seiner Regierung kam es zu Reformen des Straf- und Zivilrechts und der Schulen. Außerdem setzte Renzi die Einführung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gegen den Protest der katholischen Kirche durch.

Bei zwei Projekten scheiterte der scheinbare Tausendsassa jedoch. Ein neues Wahlrecht namens Italicum, das stabilere Regierungen bringen sollte, kam nie zur Anwendung. Stattdessen gilt jetzt ein Wahlrecht, das eher die Unregierbarkeit fördert. Und eine Verfassungsreform, die das Regierungssystem vereinfachen sollte, wurde vom Volk per Referendum abgelehnt, obwohl, oder gerade weil Renzi sein Schicksal als Premier damit verknüpft hatte. Gentiloni, der Nachfolger, regiert seit Ende 2016 mit ruhiger Hand. Italien arbeitet sich aus der tiefen Wirtschaftskrise heraus. Das Wachstum lag 2017 bei 1,5 Prozent - womit das Land allerdings Schlusslicht in der EU blieb. Die Arbeitslosigkeit geht leicht zurück. Die Industrieproduktion steigt. Gentiloni, der beliebteste Politiker des Landes, appelliert an seine Landsleute, den Weg der Reformen weiterzugehen.

Doch die Italiener scheinen nicht auf ihn hören zu wollen. Die letzten Umfragen vor der Wahl sehen den Partito Democratico, von dem sich ein linker Flügel abgespaltet hat, bei ungefähr 22 Prozent. Ständige interne Querelen und das Scheitern der Verfassungsreform haben das Ansehen der Partei beschädigt. Zudem spüren viele Bürger, insbesondere im Süden, den zaghaften Aufschwung im eigenen Leben noch nicht. Das Land ist nach langer Krise und vielen politischen Enttäuschungen verbittert und zermürbt. Es sehnt sich nach Heilsbringern, nicht nach Reformern.