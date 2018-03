15. März 2018, 18:54 Uhr Italien Die Wunde ist noch offen

Die Republik gedenkt des vor 40 Jahren ermordeten Politikers Aldo Moro. Er verhandelte den "Historischen Kompromiss" mit den Kommunisten. Viele vergleichen das mit dem aktuellen politischen Patt.

Von Oliver Meiler, Rom

- Sie nannten ihn den "großen Weber" der italienischen Politik, il grande tessitore. Aldo Moro verwob im Kalten Krieg vermeintlich Unverwebbares - westorientierte Christdemokraten und ostgerichtete Kommunisten nämlich. Und er tat es geduldig und mild, mit dieser phlegmatischen Eleganz aus einer anderen Zeit.

Nun, da die Italiener zum 40. Jahrestag der Entführung und folgenden Ermordung Moros durch Terroristen der Roten Brigaden mit Büchern und Ausstellungen, mit Filmen und Theaterstücken des früheren Ministerpräsidenten gedenken, ist die Versuchung groß, Vergleiche anzustellen. Mit Politikern von heute. Mit der Notwendigkeit, wieder einmal, in einer Übergangsphase ferne politische Welten zusammenzubringen, gemeinsame Punkte zu finden etwa zwischen alten Partei-Eliten und neuen Populisten. Sie irgendwie ineinander zu verweben zum Wohl des Landes. Damit sie es nicht blockieren oder zerreißen.

Das Nachrichtenmagazin L'Espresso schreibt: "Wie vor 40 Jahren droht dieses Italien der 'intensiven Leidenschaftlichkeit und der schwachen Strukturen', wie Moro es beschrieb, sein Gleichgewicht zu verlieren. Und wie damals braucht es jetzt Flexibilität statt blinder Ausübung der Macht." Man kann diesen Satz als Appell zur Übernahme von Verantwortung verstehen. Wie eine Aufforderung an die politischen Erben des linken Christdemokraten Moro, die heute im Partito Democratico sitzen, sich ein bisschen zu verweben mit den jüngsten Wahlsiegern, den Cinque Stelle, trotz tiefer Rivalität einen Kompromiss zu suchen für eine neue Regierung, für das höhere Wohl des Landes. Moro war der Architekt des "historischen Kompromisses".

Doch bei aller Versuchung: Vielleicht sind diese Vergleiche verfehlt, gar etwas deplatziert. Damals, in den siebziger Jahren, war die Welt zweigeteilt und Italien tanzte bedrohlich auf der geopolitischen Schnittstelle. Linker und neofaschistischer Terrorismus zogen Schneisen durchs Land, als würde der Kalte Krieg in Italien entschieden. Zehntausend Gewaltakte in zehn Jahren gab es, große und kleine, mit 600 Toten. Die italienische Demokratie wankte.

"Nicht-Misstrauen" als Methode in einer Zeit des linken und rechten Terrors

In keinem Land des Westens waren die Kommunisten stärker. Bei den Parlamentswahlen 1976 gewann der PCI, der Partito Comunista Italiano unter Enrico Berlinguer, 34,4 Prozent der Stimmen. So viele wie nie zuvor. Die DC, die Democrazia Cristiana, deren Präsident Moro war, kam auf 38 Prozent. Zur Mehrheit reichte das weder den einen, noch den anderen. Moro brachte aber zustande, dass die Kommunisten eine Minderheitsregierung der DC mittrugen - nicht direkt, nicht mit Ministern im Kabinett, sondern mit der originellen Methode des "Nicht-Misstrauens": Wenn es jeweils Vertrauensabstimmungen gab im Parlament, stimmte der PCI nicht dafür, aber auch nicht dagegen. Er enthielt sich. So sollten alle ihr Gesicht wahren können.

Terroristen der Roten Brigaden stoppen am 16. März 1978 im Norden Roms Aldo Moros Wagen, töten fünf Polizisten und kidnappen ihn. Der Staat verhandelt nicht, nach 55 Tagen wird Moro tot gefunden. (Foto: AP)

Moros Modell der "Non-sfiducia" wird jetzt, mehr als vier Jahrzehnte danach, von Zeitungen und Parteizentralen wieder als mögliche Lösung verhandelt. Ein ähnliches Patt blockiert die Regierungsbildung, wieder hat kein Lager eine Mehrheit. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass die Sozialdemokraten, allen ihren felsenfesten Dementis zum Trotz, eine Regierung der Fünf Sterne dulden und sich dafür im opportunen Moment der Stimme enthalten. Natürlich würde es dafür vorab Zugeständnisse der Cinque Stelle brauchen, ein ganzes Paket sogar. Gewissermaßen einen neuen großen, historischen Kompromiss.

Dramatisch wie zu Moros Zeit wäre das aber nicht. Damals schaute die ganze Welt nach Rom, in vielen Hauptstädten war man besorgt. Den Atlantikern galt Moro als Feind des Westens. Eben gerade weil er wob. Auch im Vatikan hatte der tief gläubige Katholik viele Kritiker. "Nie mit den Kommunisten", hieß es dort. Als Moro am 16. März 1978 kurz nach der Morgenmesse in Rom entführt wurde, ließ sich der mächtige Kardinal Giuseppe Siri zu einem Kommentar hinreißen, der in die Geschichtsschreibung des Falls eingehen sollte: "Er hat bekommen, was er verdiente", sagte Siri.

Der 16. ist ein kalter, windiger Tag, ein Donnerstag. Das Kommando der Roten Brigaden hat Aldo Moro und seine Leibwache über Wochen beobachtet. Moro ist 61 Jahre alt und Italiens einflussreichster Politiker. Ein Monument der Ersten Republik, einst Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung, Mitbegründer der DC, mehrmals Premier, Außenminister, Justizminister, Erziehungsminister, seit sieben Legislaturperioden sitzt er schon im Parlament. Den Terroristen gilt er als großer Feind des Proletariats, als Kopf der Imperialisten. Im Parlament soll an diesem Tag eine neue Regierung der "nationalen Solidarität" in die Verantwortung gewählt werden, Giulio Andreottis viertes Kabinett. Diesmal aber sollen auch die Kommunisten für die Regierung stimmen, aktiv, mit Ja.

Aldo Moro war vielen Linken wie Rechten suspekt. Heute gilt er als eine Art Märtyrer für den Staat. (Foto: imago/ZUMA/Keystone)

Moro hat feste Alltagsrituale. Wenn er seine Wohnung im Norden Roms verlässt, geht er immer zuerst in die Kirche, die Chiesa Santa Chiara im Viertel Vigna Clara. Das Kommando erwägt einmal kurz, ob es Moro während der Messe entführen soll, durch die Sakristei. Doch die Gefahr, dass es bei einer Schießerei mit seinen Leibwächtern viele unbeteiligte Opfer geben würde, Kinder und Frauen auch, bringt sie davon ab.

Es ist kurz vor neun Uhr, als Moro und seine Begleiter die Kirche verlassen und auf dem Weg ins Zentrum in die Via Fani biegen, in zwei Autos. Moro liest auf der Rückbank Zeitung. Die Rotbrigadisten versperren den Autos den Weg. Alles ist minutiös geplant. In der Nacht zuvor haben die Terroristen die Pneus des Blumenhändlers durchstochen, damit der seinen Wagen nicht wie gewohnt an die Ecke stellen kann. Vier Minuten dauert die Operation. Es fallen 93 Schüsse, fünf Leibwächter sterben. Dann fahren die Entführer mit Moro weg, in eine Wohnung im Süden der Stadt: Via Montalcini 8, kleinbürgerliche Gegend, 1. Stock.

Als sie Moro die Augenbinde abnehmen, hängt vor ihm eine rote Fahne mit dem fünfzackigen Stern der Brigate Rosse. "Ah", sagt Moro, "ihr seid es, das dachte ich mir schon." Sie haben ein Verlies für ihn eingerichtet, einen Kasten aus Holz und Gips, 3,24 Quadratmeter klein. 55 Tage lang wurde Aldo Moro dort festgehalten. Die Roten Brigaden hätten ihn nur freilassen wollen, wenn der Staat dafür einige ihrer Waffenbrüder aus der Haft entlassen würde, denen in Turin in jenen Tagen der Prozess gemacht wurde. 15 insgesamt. Nach und nach schraubten sie ihre Forderungen zurück. Am Ende wären sie mit der Freilassung eines einzigen zufrieden gewesen. Doch der italienische Staat blieb hart. Keine Vermittlung und kein Appell brachte etwas. Versucht haben es viele: der Papst, die UN, das Rote Kreuz, Moro selbst.

Nach 55 Tagen, am 9. Mai 1978, fand man die Leiche Moros im Kofferraum eines roten Renault 4. Die Roten Brigaden hatten ihn hingerichtet, als "Feind des Volkes". Geparkt war der Wagen in der Via Caetani, einer kleinen Strasse mitten im alten Herzen Roms, gleich um die Ecke der Parteisitze des PCI und der DC.

Die Staatsräson hatte obsiegt. Warum, ist bis heute unklar. Trotz vieler Prozesse, Tausender Zeugenberichte und mehrerer parlamentarischer Untersuchungskommissionen. Die vorerst letzte Kommission kam vor zweieinhalb Jahren zum Schluss, dass es ein "ganzes Gewebe von Kräften" gab, die einen glücklichen Ausgang des Geiseldramas verhindert habe. Gemeint waren auch ausländische Kräfte. Und Geheimdienste, die Mafia, Geheimlogen. Mit dem Terror der Roten Brigaden allein lasse sich die Geschichte jedenfalls nicht erklären, heißt es in dem Bericht.

Man fragt sich in Italien also immer noch, wer die "wahren Auftraggeber" waren. So bleibt der Fall eine offene Wunde, ein Brandmal im kollektiven Gedächtnis der Italiener. Aldo Moro, der "große Weber", erscheint darin als Märtyrer. Und als Modell, auch für die unmittelbare Gegenwart.