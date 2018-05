1. Mai 2018, 18:51 Uhr Italien Der Ex sagt Nein

Matteo Renzi wirbelt mit seinem Veto gegen eine Regierung aus Sozialdemokraten und Cinque Stelle die italienische Politik durcheinander.

Von Oliver Meiler, Rom

Zwei Jahre lang wollte Matteo Renzi schweigen, einfach so. "Ich mache jetzt mal den Senator", sagte Italiens redseliger früherer Premier, als er den Vorsitz des sozialdemokratischen Partito Democratico abgab. "Von mir hört ihr so bald nichts mehr." Es war ein Akt forcierter Selbstdisziplinierung, fast ein Gelübde. Zwei Monate hielt er durch, ließ sich von keinem Mikrofon verleiten, das man ihm vors Gesicht hielt, er mied Talkshows und Podien. Bis zum Sonntagabend. Und seither reden wieder alle vom "Ex", der gar nicht so "ex" ist, wie das viele dachten und manche wohl auch hofften. Trotz schwindender persönlicher Popularität und trotz des historisch schwachen Ergebnisses seiner Partei bei der Parlamentswahl am 4. März schafft er es noch immer, Italiens Politik mächtig zu schütteln.

Für seine frühe Rückkehr wählte Matteo Renzi das Fernsehprogramm "Che tempo che fa", etwa: Wie das Wetter so spielt. So heißt ein Format auf dem staatlichen Sender Rai Uno, das Politik und Entertainment mischt, klug und oft lustig. Die Gäste und der immerzu nett fragende Moderator Fabio Fazio sitzen einander beim Gespräch gegenüber, zwischen ihnen steht ein Aquarium mit kleinen Fischen. Renzi war früher oft da. Diesmal kam er ohne Krawatte, sein Besuch war sogar für seine Parteikollegen eine Überraschung.

Dem früheren Premier wird nachgesagt, eine neue Partei gründen zu wollen

Es sei ja in Ordnung, sagte er in der zentralen Passage, wenn man sich mit dem politischen Gegner an einen Tisch setze und rede, wie das jetzt bei den Gesprächen für die Bildung einer neuen Regierung der Fall sei. Selbst ein Dialog mit den Rivalen von der Protestbewegung Cinque Stelle sei möglich, obschon die seine Sozialdemokraten vor Kurzem "Räuber der Demokratie", "Pidioti" (eine Kombination aus dem Parteiakronym PD und dem Wort Idioten) und "Mafiosi" gerufen hätten. Für eine Regierung der Cinque Stelle aber, sagte Renzi, werde er sicher nie stimmen. "Das würde die Basis nicht verstehen." Das sei auch eine Frage der Würde. Punkt, basta. In der Partei sehen das längst nicht alle gleich. Es besteht sogar die Gefahr, dass sich der PD ob dieses Auftritts spaltet.

Renzi sabotierte damit nämlich die Pläne der Partei. Vorgesehen war, dass der Leitungsausschuss an diesem Donnerstag darüber entscheidet, ob man mit den Fünf Sternen über ein Regierungsprogramm verhandeln soll. Der Übergangsvorsitzende, Italiens Landwirtschaftsminister Maurizio Martina, wollte den Delegierten einen Antrag dazu unterbreiten, sie diskutieren und dann darüber abstimmen lassen. Martina findet, Renzi hätte dann reden sollen, im Kreis des Kollegiums, und nicht im Fernsehen.

Die Sitzung der "Direzione" kündigt sich gehässig an. Von den 209 Delegierten, die daran teilnehmen werden, gelten 117 als Anhänger Renzis; die restlichen 92 verteilen sich auf mehrere Flügel und Strömungen. Bleiben also alle bei ihrer bisherigen Linie, sollte Renzi den Showdown deutlich gewinnen. Ganz sicher ist das allerdings nicht, neue Animositäten zerfressen die Partei. Es geistert auch die These herum, Renzi handle nicht nur aus verletztem Stolz und aus Wehmut. Sondern er suche den Bruch ganz gezielt, damit er sich dann umso leichter von der schwächelnden Partei befreien und eine eigene zentristische Reformbewegung gründen könnte. Die würde sich an "La République en Marche" von Emmanuel Macron orientieren, und, natürlich, an deren Erfolg.

Die Aussicht auf ein Bündnis aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten verdämmert jedenfalls nach Renzis "No". Staatspräsident Sergio Mattarella hatte in dieser Kombination aus halben Wahlsiegern ohne Regierungserfahrung und Wahlverlierern mit viel Expertise eine elegante Möglichkeit gesehen, das Ausland zu beruhigen. Wenigstens für eine Weile. Nun steht er wieder am Anfang. Theoretisch hätte er die Möglichkeit, ein "Governo del Presidente" zu benennen, also ein Technokratenkabinett mit einem parteilosen Premier seiner Wahl, das Italien mit einem eingeschränkten Aufgabenheft bis zu den nächsten Wahlen führt. Nur: Sind die verkrachten Parteien bereit, eine solche Regierung zu tragen? Alternativ könnte Mattarella der Rechtskoalition einen Regierungsauftrag erteilen. Von den drei Blöcken im Parlament verfügt sie über die meisten Sitze: Doch da auch die Rechte weit entfernt ist von einer Mehrheit, müsste sie es schaffen, dass mindestens 34 Senatoren und 55 Abgeordnete anderer Parteien für sie stimmen - oder zumindest nicht gegen sie. Etwa die "Renzianer" im Parlament: Die wären zahlreich genug. Doch sehr plausibel ist auch das nicht.

Darum rufen die rechtsnationale Lega und die Cinque Stelle jetzt nach sehr baldigen Neuwahlen. Im Sommer schon, fordert die Lega, obschon das zeitlich unmöglich ist. Ein neues Wahlgesetz wäre ja auch noch nötig, sonst käme es wieder so heraus wie vor zwei Monaten. Dann halt im Herbst, sagen die Fünf Sterne. Von Sergio Mattarella weiß man nur, dass ihm dieses Szenario am wenigsten gefällt, weil es die Instabilität Italiens in die Länge zöge. Doch was bleibt ihm anderes übrig, wenn das Patt anhält?