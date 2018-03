5. März 2018, 00:19 Uhr Italien Cinque Stelle stärkste Partei

Die Parlamentswahl in Italien ergibt keine klare Mehrheit.

Von Oliver Meiler, Rom

Bei den Parlamentswahlen in Italien zeichnete sich am späten Sonntagabend ein Triumph der Protestpartei Cinque Stelle ab. Wie Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe ergaben, könnten zwischen 29 und 32 Prozent der Stimmen auf die Fünf-Sterne-Bewegung entfallen. Für eine alleinige Regierungsmehrheit wären jedoch 40 Prozent nötig. Für die bisher regierenden Sozialdemokraten zeichnen die Befragungen an den Wahllokalen ein schlechtes Bild: Sie erreichen wohl zwischen 20,5 und 23,5 Prozent. Silvio Berlusconis bürgerliche Forza Italia wurde auf 13 bis 16 Prozent geschätzt. Überraschend gleich stark könnte ihr Bündnispartner sein, die rechtsnationale Lega, die zu den Protestparteien gezählt wird. Wie sich die Stimmenzahl auf die Sitzverteilung im neuen Parlament auswirken wird, hängt vom neuen Wahlgesetz ab, dem komplizierten Mischmodell "Rosatellum", das erstmals zur Anwendung kam. Da die Wahllokale erst um 23 Uhr schlossen, wurden ausgezählte Ergebnisse erst in der Nacht erwartet. Die Wählerbefragungen deuteten darauf hin, dass keines der drei Lager eine Mehrheit erreichen würde, was langwierige Koalitionsverhandlungen nach sich ziehen könnte. Aktuelle Nachrichten und Analysen finden sich auf www.sz.de.