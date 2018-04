10. April 2018, 18:57 Uhr Israel Netanjahus Eingeständnis

Sein Land habe eine klare und einfache Regel, sagt Israels Premier: "Wenn dich jemand anzugreifen versucht, steh auf und attackiere ihn."

Von Alexandra Föderl-Schmid

Es war ein indirektes Eingeständnis: Zwar nahm Israels Premierminister Benjamin Netanjahu weder die Worte Iran noch Syrien in den Mund. Aber es war klar, dass sich seine Bemerkungen auf die Angriffe in Syrien bezogen, welche die israelische Luftwaffe verübt haben soll und bei denen auch sieben Iraner ums Leben gekommen sein sollen. Israel habe eine klare und einfache Regel: "Wenn dich jemand anzugreifen versucht, steh auf und attackiere ihn." Israel werde nicht erlauben, dass es angegriffen werde. "Sicherheit in der Gegenwart ist eine notwendige Bedingung für Sicherheit in der Zukunft."

Schon vor Monaten hatten Berater aus Armee und Geheimdienst dem israelischen Regierungschef empfohlen, stärker gegen iranische Stellungen in Syrien vorzugehen. In den vergangenen fünf Jahren hatte die israelische Armee rund hundert, offiziell meist ebenfalls nicht eingestandene Luftangriffe in Syrien ausgeführt. Dass Israel den nun erneut beschossenen Militärflughafen T-4 bei Homs schon zuvor angegriffen hat, bestätigte Netanjahu zuletzt bei der Sicherheitskonferenz in München.

Als am 10. Februar über israelischem Gebiet eine iranische Drohne abgeschossen wurde und dann bei einem Vergeltungsangriff in Syrien ein israelisches Flugzeug so schwer getroffen wurde, dass es abstürzte, schien eine Eskalation bevorzustehen. Es war Russlands Präsident Wladimir Putin, der Netanjahu überredet hat, sich noch einmal zurückzuhalten.

Dass sich die Sichtweise geändert hat, dafür werden in israelischen Militärkreisen mehrere Gründe genannt: Die auch für die israelische Regierung überraschende Ankündigung von Präsident Donald Trump, dass sich die US-Truppen aus Syrien zurückziehen, hat die Überzeugung wachsen lassen, Israel müsse selbst handeln. Die beim Gipfeltreffen vergangenen Mittwoch von der Türkei, Iran und Russland getroffenen Entscheidungen über die Machtverteilung in Syrien haben Befürchtungen über eine Ausweitung des iranischen Einflusses verstärkt. Der berichtete Einsatz von Giftgas war ein weiterer Punkt, der in Israel Debatten zur Frage, ob man wieder Gasmasken herstellen lassen sollte, ausgelöst hat.

Nach Einschätzung der israelischen Armee gibt es in Syrien 20 000 schiitische Kämpfer, auf die Iran Einfluss hat. Es wird geschätzt, dass 2000 Iraner als Kämpfer oder Berater im Lande sind. Weitere 7500 Kämpfer soll die Hisbollah, die ebenfalls auf Zurufe aus Iran hört, nach Syrien geschickt haben. Israel befürchtet, dass sich Iran sowohl in Syrien als auch in Libanon festsetzt.