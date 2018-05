2. Mai 2018, 18:46 Uhr Israel Machtzuwachs für Netanjahu

Während die Aufmerksamkeit auf der Präsentation zum iranischen "Atomarchiv" lag, entschied das Parlament: Künftig darf der Premier "unter extremen Umständen" nahezu allein Kriegseinsätze befehlen.

Von Andrea Föderl-Schmid, Tel Aviv

Während sich die Aufmerksamkeit auf Benjamin Netanjahu und dessen Präsentation des "geheimen Atomarchivs" Irans richtete, traf das israelische Parlament eine weitreichende Entscheidung: Israels Premierminister kann künftig "unter extremen Umständen" im Alleingang einem anderen Land den Krieg erklären. Er muss sich nur mit dem Verteidigungsminister - in dem Fall Avigdor Lieberman - abstimmen. Künftig ist bei größeren Militäroperationen nicht mehr die Zustimmung der gesamten Regierung erforderlich, sondern es reicht das Placet des Sicherheitskabinetts, in dem die für Sicherheitsfragen relevanten Minister vertreten sind.

Das Parlament verabschiedete mit 62 Ja- und 41 Nein-Stimmen diese Gesetzesänderung. Oppositionsvertreter hatten dagegen gestimmt mit der Begründung, dass damit dem Premierminister Alleinherrschaft ermöglicht werde und Kontrollinstanzen beseitigt würden. Am gleichen Tag hatten gleich zwei Knesset-Ausschüsse, die für die Bereiche Justiz sowie Außenpolitik und Verteidigung zuständig sind, gegen die Gesetzesinitiative votiert. Dennoch hatten Abgeordnete von Netanjahus Likud-Partei den Antrag ins Plenum befördert, wo er dann Montagabend überraschend angenommen wurde. In einer Stellungnahme hat das renommierte Israel Democracy Institute Bedenken geäußert und vorgeschlagen, dass jede Entscheidung vom Premier, seinem Stellvertreter und mehreren Ministern gebilligt werden muss. Es wurde auch empfohlen, eine Liste zu erstellen, in der genau festgelegt wird, bei welcher militärischen Aktion das Kabinett eingebunden werden muss. Keine der Empfehlungen wurde berücksichtigt.

Seit Jahren hatte sich Netanjahu um diese Gesetzesänderung bemüht. Auslöser war eine Begebenheit vor acht Jahren: Netanjahu und der damalige Verteidigungsminister Ehud Barak wiesen die Chefs von Militär und Geheimdienst an, den Alarmzustand auszurufen. Die beiden weigerten sich und beschieden den Politikern, dass ihr Vorgehen illegal sei, weil dies zu einem Kriegseinsatz führen könnte. Deshalb sei ein Kabinettsbeschluss erforderlich.

Dass die Abgeordneten nun zugestimmt haben, dürfte auch mit den zunehmenden Spannungen zwischen Israel und Iran zusammenhängen. Sowohl der Regierungschef als auch der Verteidigungsminister hatten mehrmals betont, dass rasche Entscheidungen nötig sein könnten.

Netanjahu, der auf einen Stellvertreter verzichtet, hat bereits jetzt neben dem Premierministeramt auch jenes des Außenministers inne. Wäre er auch Verteidigungsminister, könnte er völlig alleine einen Kriegseinsatz befehlen. Im internationalen Vergleich hat Israels Regierungschef ohnehin eine große Machtfülle. In den USA ist der Präsident zwar Oberbefehlshaber über das Heer, aber laut Gesetz hat nur der Kongress das Recht, Krieg zu erklären. Der französische Präsident kann über einen Einsatz der Streitkräfte entscheiden, bei einer formellen Kriegserklärung aber muss das Parlament zustimmen. In Großbritannien ist es nach einer Kabinettsentscheidung über einen Kriegseinsatz üblich, das Parlament einzubinden. In Deutschland gilt für Soldaten-Einsätze ohnehin der Parlamentsvorbehalt.