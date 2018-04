2. April 2018, 19:40 Uhr Umsiedlung afrikanischer Migranten aus Israel Ein Deal, der Asyl-Hardlinern Freude macht

Israels Einigung mit den UN setzt ein fatales Signal: Wer in Flüchtlingsfragen besonders brutal verhandelt, wird belohnt.

Kommentar von Moritz Baumstieger

Benjamin Netanjahu mag viele Schwächen haben, wie die Korruptionsermittlungen in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen haben. Eines muss man dem israelischen Ministerpräsidenten jedoch lassen: Sein politischer Instinkt ist fast noch größer als seine Vorliebe für teure Zigarren und Champagner - das hat der 68-Jährige am Montagabend wieder einmal bewiesen.

Während bei den Vereinten Nationen noch darüber diskutiert wird, wie man der Forderung nach unabhängigen Untersuchungen zu den Toten an Gazas Grenze Nachdruck verleihen könnte, während Politiker in Europa den Dialog mit den protestierenden Palästinensern anmahnen, treibt Netanjahu die Dinge voran: Die große Abschiebe-Aktion von 39 000 Flüchtlingen aus Eritrea und Sudan zurück nach Afrika ist abgeblasen. Die Hälfte der Migranten dürfe in Israel bleiben, die anderen bekämen Asyl in westlichen Staaten, allen voran in Deutschland, Italien und Kanada.

Eine gute Nachricht, aber ein fatales Zeichen

Das Flüchtlingswerk UNHCR will sich zunächst nicht äußern, die Regierungen der genannten Länder sind überrumpelt. Hat Netanjahu hier einen sich anbahnenden Deal verfrüht publik gemacht, um von anderen Schwierigkeiten abzulenken? Blufft er nur? Auf jeden Fall hat er es geschafft, die Gewalt von Gaza und die Anliegen der Palästinenser aus den Schlagzeilen zu nehmen, die Israel den 70. Geburtstag Mitte Mai mit ihren Protesten verderben wollten.

Dass eine Massenabschiebung vermieden werden kann, ist für sich genommen zunächst eine gute Nachricht. Für die Migranten selbst, für Länder wie Uganda und Ruanda, die Jerusalem zur Aufnahme der Geflüchteten zwingen wollte. Und auch für die israelische Zivilgesellschaft, in der Menschenrechtler, Rabbis und selbst Holocaust-Überlebende von einer Deportation sprachen und die Politik mit der Geschichte des eigenen Volkes für unvereinbar hielten.

Aber auch von dem UN-Deal geht ein fatales Zeichen aus: Wer in Flüchtlingsfragen die härtest mögliche Politik fährt, wer Verfolgten Asyl genauso pauschal verweigert wie Wirtschaftsflüchtlingen, und wer fragwürdige Abschiebungen in Drittstaaten ankündigt, der wird nun offenkundig für sein Verhalten belohnt. Diese Botschaft dürfte bei den Asyl-Hardlinern in Ungarn, Polen, und neuerdings auch den USA interessiert zur Kenntnis genommen werden. Vor allem US-Präsident Donald Trump wird sich in seiner Kunst des Deals bestätigt fühlen: Wer maximal rücksichtslos verhandelt, erzielt den größten Gewinn.

Netanjahu macht seinen Flüchtlingshandel genau in jenen Tagen publik, in denen die Nachkommen palästinensischer Flüchtlinge für ihr Recht auf Rückkehr demonstrieren. Auch das wird die ohnehin schwierige Lage vieler Juden außerhalb Israels verkomplizieren. In Berlin, in Paris, in vielen Städten in den USA sehen sich Juden einer wachsenden Feindseligkeit und gar Attacken ausgesetzt. Dass Israel sich in der Flüchtlingspolitik nun eine vermeintliche Sonderrolle heraushandelt und Länder die Flüchtlinge aufnehmen müssen, die bereits mit ihrem eigenen Migrationsproblemen zu kämpfen haben, könnte dort zu einer unglückseligen Verbindung führen: Antisemiten werden sich in ihrem Hass auf den Staat Israel bestätigt sehen. Ihre Parolen werden bei latent bis offen ausländerfeindlichen "besorgten Bürgern" auf offene Ohren stoßen.