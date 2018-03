27. März 2018, 19:02 Uhr Israel Beim Lügen ertappt

Tamar Zandberg, Israels jüngste Parteichefin, ist kaum gewählt, da gerät sie unter Druck: Nicht nur hat die Vorsitzende der linken Meretz-Partei einen rechten Berater engagiert - sie hat dies zunächst auch geleugnet. Das nehmen ihr viele übel.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Kaum gewählt, sieht sich in Israel die Chefin der linken Meretz-Partei, Tamar Zandberg, mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. Wie die Zeitung Haaretz aufdeckte, hat sich die 41-Jährige von Spindoktor Mosche Klughaft beraten lassen, der aggressive Kampagnen gegen Menschenrechtsgruppen entworfen hat. In einem von ihm initiierten Video werden Aktivisten des New Israel Fund und andere, die Meretz nahestehen, als Agenten ausländischer Regierungen diffamiert. Sogar eine ehemalige Meretz-Abgeordnete kommt in dem Video vor. Klughaft hat auch für die politische Konkurrenz, etwa den Vorsitzenden der ...