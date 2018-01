8. Januar 2018, 18:49 Uhr Israel Bann gegen Boykott









Jerusalem will Aktivisten von 20 Organisationen nicht mehr ins Land lassen. Sie setzen sich alle für Palästinenser ein und fordern Sanktionen gegen Israel.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Sollte der Chef der britischen Labour-Partei nach Israel wollen, könnte es sein, dass ihm die Einreise verweigert wird. Jeremy Corbyn war früher Vorsitzender und ist jetzt Schirmherr der britischen Aktivistenvereinigung "Palestine Solidarity Campaign". Die Organisation, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, ist eine von 20 Nichtregierungsorganisationen (NGOs), deren Vertretern Israel nicht mehr ins Land lassen will. Sie treten ein für das, was mit dem englischen Kürzel BDS benannt wird: Boykottmaßnahmen gegen Israel, Investitionsstopp und Sanktionen aus Protest gegen ...