Ihrem Arbeitgeber erzählte sie, sie besuche ihre Familie in München. Doch die Frau reist nach Syrien und heiratet den deutschen Dschihadisten Denis Cuspert, auch bekannt als Berliner Rapper Deso Dogg.

Eine FBI-Übersetzerin soll im Juni 2014 den deutschen Dschihadisten Denis Cuspert geheiratet haben. Eigentlich war Daniela Greene an den Ermittlungen gegen ihn beteiligt. Doch dann reiste sie nach Syrien und heiratete den deutschen Dschihadisten Cuspert, auch bekannt als Berliner Rapper Deso Dogg. Ihrem Arbeitgeber FBI erzählte sie, sie besuche ihre Familie in München. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN, der Einsicht in die Akten der Gerichtsverhandlung gegen Daniela Greene erhalten hatte.

Die Übersetzerin des Geheimdienstes arbeitete laut CNN-Bericht ab Januar 2014 an den Untersuchungen gegen den Dschihadisten Cuspert. Der deutsche Rapper konvertierte 2010 zum Islam, stieg in Syrien schnell in die Führungsriege der Terrormiliz Islamischen Staats auf. Weil Greene fließend Deutsch spricht, übersetzte sie bei den Ermittlungen gegen den IS-Mann. Greene wuchs in Deutschland auf, nachdem sie mit ihren Eltern aus der Tschechischen Republik emigrierte. Sie heiratete einen amerikanischen Soldaten und zog später in die Vereinigten Staaten.

Bereits im Juni 2014 stieg die FBI-Übersetzerin laut CNN-Bericht in ein Flugzeug nach Istanbul und reiste von dort aus über die syrische Grenze. Gegenüber dem FBI behauptete sie, für einen Familienbesuch nach München zu fliegen. Sie heiratete wenig später den Dschihadisten Denis Cuspert und verriet ihm, dass er unter Beobachtung der Vereinigten Staaten steht. Bereits nach wenigen Wochen bereute Greene ihre Entscheidung und floh zurück in die Vereinigten Staaten.

Sie wurde festgenommen, gestand ihre Falschaussage und kam im letzten Sommer nach einer vergleichsweise milden Gefängnisstrafe von zwei Jahren wieder frei. Das FBI steht nach dem Fall in der Kritik. In einem Statement an CNN schrieb die Sicherheitsbehörde, sie hätte bereits Schritte unternommen, um Sicherheitslücken zu finden und zu reduzieren.