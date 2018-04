30. April 2018, 19:34 Uhr Israel Netanjahu: "Haben Beweise für iranisches Atomprogramm"

Israels Premier Netanjahu wirft Iran vor, entgegen anderslautenden Beteuerungen ein geheimes Atomwaffenprogramm unterhalten zu haben und weiterhin den Bau einer Atombombe anzustreben.

"Iran lügt dreist", sagte Netanjahu, als er vor Journalisten entsprechende "Beweise" präsentierte, die nach seinen Worten der israelische Geheimdienst erhalten habe.

Er forderte von US-Präsident Trump, das Nuklearabkommen aufzukündigen und Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Washington will dazu bis zum 12. Mai eine Entscheidung treffen.

Israel verfügt nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über "neue und schlüssige Beweise", dass Iran entgegen seinen Beteuerungen ein geheimes Atomwaffenprogramm unterhalten hat und weiter danach strebt, die Reichweite seiner atomwaffenfähigen Raketen auszuweiten.

Netanjahu präsentierte am Montagabend vor der Presse Fotos und Videos, die nach seinen Worten belegen, dass die Islamische Republik ein geheimes Kernwaffenprogramm betrieben hat. Darin sei es darum gegangen, Atombomben zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen. "Iran lügt dreist", sagte Netanjahu mit Blick auf die Beteuerungen der iranischen Führung, nicht nach Atomwaffen zu streben.

Israel will die Dokumente mit weiteren Staaten teilen

Netanjahu zufolge versteckt die Führung in Teheran die Dokumente zu seinem Atomwaffenprogramm, um es zu geeigneter Zeit weiterbetreiben zu können. Ziel sei es, auch Langstreckenraketen mit Atombomben bestücken zu können. Netanjahu kündigte an, die Dokumente mit anderen Staaten und der Internationalen Atomenergiekommission teilen zu wollen. Die Informationen seien schon mit den USA geteilt worden, diese hätten deren Authentizität bestätigt.

Am Sonntag hatte Netanjahu mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo über Iran beraten und zudem mit Präsident Donald Trump telefoniert. Im Anschluss hatte Pompeo erklärt: "Wir sind weiterhin sehr besorgt über die gefährliche Eskalation der Bedrohung Israels und der Region durch Iran." Netanjahu bezeichnete das iranische Atomprogramm als größte Bedrohung für die Welt, insbesondere für Israel und die USA.

Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des Abkommens und forderte bereits in der Vergangenheit, das Abkommen entweder aufzukündigen oder nachzubessern. Dabei liegt er auf einer Linie mit US-Präsident Donald Trump. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hingegen wollen die USA dazu bewegen, das unter Trumps Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Abkommen zu retten.

Macron hatte erst am Montagmorgen in einem Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin betont, er wolle an dem Atomdeal festhalten. Auch mit Israels Premier Netanjahu hatte er telefoniert. Bei einem USA-Besuch in der vergangenen Woche hatte Macron ein Gesamtkonzept für den Iran ins Gespräch gebracht und eine "neue Vereinbarung" gefordert.

Iran hat stets betont, sein Atomprogramm habe allein friedlichen Zwecken gedient. Dennoch schloss das Land 2015 ein Abkommen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland, in dem es zusagte, sein Programm so zu begrenzen, dass es nicht für den Bau von Atombomben genutzt werden kann. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben.

Trotz der nun veröffentlichten Erkenntnisse Israels wollte sich US-Präsident Trump nicht äußern, ob er das Atomabkommen mit Iran verlängert oder nicht. "Das, was passiert ist, hat bewiesen, dass ich zu 100 Prozent richtig lag", sagte Trump auf einer Pressekonferenz mit Nigerias Präsident Muhammadu Buhari. Er habe stets gesagt, dass Iran an Atomwaffen forsche und dass das Abkommen, welches das Land davon abhalten solle, wirkungslos sei. Weiter sagte Trump: "Viele denken, sie wissen wie ich mich entscheiden werde." Trump muss bis zum 12. Mai eine Entscheidung fällen. "Wir werden sehen, was passiert. Genau an dem Tag oder vor dem 12. werden wir eine Entscheidung treffen", sagte er.