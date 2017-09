18. September 2017, 06:35 Uhr Irak UN-Generalsekretär gegen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden









UN-Generalsekretär Guterres warnt eindringlich vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum der autonomen Kurdenregion im Nordirak.

Er befürchtet, dass es dem Ziel entgegenwirkt, die Terrormiliz Islamischer Staat zu besiegen.

Gegen den Volksentscheid wenden sich auch Iraks Nachbarländer Türkei und Iran.

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich gegen das geplante Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Irak ausgesprochen. Er glaube, jede einseitig gefällte Entscheidung, eine Abstimmung abzuhalten, beeinträchtige den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Sonntag. Zudem sei Guterres davon überzeugt, dass es auch den Wiederaufbau in zurückeroberten Gebieten sowie die Rückkehr von mehr als drei Millionen Menschen in die Region behindern dürfte.

Guterres respektiere die Souveränität, Integrität und Einheit des Irak. Er glaube daran, dass die Probleme zwischen der Regierung und der kurdischen Regionalverwaltung durch Dialog und Kompromiss gelöst werden könnten, und habe alle Verantwortlichen aufgerufen, dem Konflikt mit Geduld und Zurückhaltung zu begegnen, so Dujarric.

Unabhängigkeitsreferendum gegen den Willen der Zentralregierung

Die irakischen Kurden hatten am Freitag gegen den Willen der irakischen Zentralregierung für den 25. September eine Abstimmung über ihre Unabhängigkeit angesetzt. Es soll in den drei Bezirken ihrer autonomen Region sowie in umstrittenen Gebieten abgehalten werden, die von kurdischen Truppen kontrolliert, aber von der Zentralregierung in Bagdad beansprucht werden.

Die kurdische Regionalregierung streitet seit langer Zeit mit Bagdad über Ölexporte, Budgetzahlungen und die Kontrolle über ethnisch geteilte Gebiete. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP lehnte der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi das Referendum ab.

Gegen den Volksentscheid wenden sich auch Iraks Nachbarländer Türkei und Iran. Sie befürchten, dass sich ihre eigenen kurdischen Minderheiten ermutigt fühlen könnten, ebenfalls die Unabhängigkeit anzustreben.

Die USA, ein langjähriger Verbündeter der Kurden im Nordirak, sehen in dem Referendum zum jetzigen Zeitpunkt ein Hindernis für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), an dem Kurden maßgeblich beteiligt sind. Nach dem Votum in Erbil forderte das Weiße Haus umgehend einen Verzicht auf das Referendum.