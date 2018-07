16. Juli 2018, 18:54 Uhr Irak Öl, aber kaum Wasser

Im Süden des Landes eskalieren Proteste gegen schlechte Lebensbedingungen, es gibt Tote. Auch in Bagdad gibt es Demonstrationen. Die Regierung greift hart durch.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Demonstranten und Sicherheitskräfte rangeln vor einem Regierungsgebäude in Basra. (Foto: Essam al-Sudani/Reuters)

Massenproteste gegen Korruption und Versagen der Regierung erschüttern seit Tagen den Süden des Irak, das schiitische Kerngebiet des Landes und zugleich das Zentrum der Ölindustrie. Auch am Montag sammelten sich nahe der Ölstadt Basra am Fluss Schatt el-Arab wieder Hunderte Menschen an den Zugängen zu mehreren Gas- und Ölfeldern und blockierten Straßen sowie die Zufahrt zum Hafen von Umm Qasr. Mehrere Fluggesellschaften annullierten ihre Verbindungen nach Nadschaf, nachdem es am Sonntag zu gewaltsamen Ausschreitungen am Flughafen dort gekommen war. In mehreren Städten erstürmten wütende Bürger Regierungsgebäude. Die Behörden verhängten daraufhin Ausgangssperren. Zwei Grenzübergänge nach Kuwait und Iran wurden geschlossen. Am Wochenende hatte es mindestens zwei Tote und etwa 500 Verletzte gegeben bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Die Unruhen treffen das Land in einer angespannten Lage: die Regierungsbildung verzögert sich

Die Menschen gehen wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der schlechten Qualität staatlicher Dienstleistungen auf die Straße. Bei Temperaturen von fast 50 Grad fallen immer wieder die Strom- und Wasserversorgung aus. Unzufrieden sind viele auch mit der Verteilung der Öleinnahmen: Die Reserven der Provinz Basra machen etwa 70 Prozent der Vorkommen im Irak aus, in der heruntergekommenen Stadt lebt aber die Hälfte der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze. Sie fühlen sich von der Zentralregierung in Bagdad seit Jahren vernachlässigt. Die Ölindustrie bietet nur wenige Jobs und die hochbezahlten besetzen meist Ausländer.

Die amtierende Regierung von Premier Haidar al-Abadi versucht mit drastischen Maßnahmen zu verhindern, dass sich die Proteste ausbreiten. Sie hat landesweit das Internet abgestellt und Einheiten der Armee und des Innenministeriums in den Süden geschickt. Am Samstag hatten auch in Bagdad Bewohner demonstriert. Abadi versprach Investitionen von drei Milliarden Dollar in der Provinz Basra, mehr Arbeitsplätze, Schulen und Wohnungen. Die Demonstranten ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken, ebenso wenig wie von einem Besuch Abadis in Basra am Freitag.

Die Proteste treffen den Irak in einer ohnehin angespannten Situation: Die Bildung einer neuen Regierung nach den Parlamentswahlen im Mai verzögert sich, weil landesweit die Stimmen von Hand neu ausgezählt werden sollen. Es hatte Hinweise auf massiven Betrug bei der Abstimmung gegeben, bei der erstmals elektronische Wahlmaschinen zur Auszählung eingesetzt wurden. Nachdem die Nachzählung angeordnet war, brannte eine Lagerhalle im Osten Bagdads ab, in der die Stimmzettel des größten Wahlbezirks des Landes gelagert wurden. Überraschend war bei der Wahl die Liste des schiitischen Predigers Moqtada al-Sadr zur stärksten Kraft avanciert; dieser war ein Bündnis mit den Kommunisten und liberalen Parteien eingegangen. Sadr, dessen politische Basis die Armen unter den Schiiten sind, hatte im Wahlkampf versprochen, mit der Korruption aufzuräumen und das informelle Proporzsystem zu beenden, nach dem Regierungsposten zwischen den Parteien gemäß ethnischer und religiöser Zugehörigkeit vergeben werden - die Hauptursache der grassierenden Günstlingswirtschaft. Er kandidierte nicht selbst, sondern ließ Technokraten antreten. Er ist ein entschiedener Gegner des starken iranischen Einflusses im Irak, aber auch der Präsenz amerikanischer Truppen. Sadr braucht mehrere Partner, um eine Regierung bilden zu können; seine Liste kam auf 54 der 329 Mandate. Abadi belegte nur den dritten Platz hinter dem mit Iran verbündeten Milizen-Führer Hadi al-Ameri, versucht aber, sich durch eine Zusammenarbeit mit Sadr im Amt zu halten. Dieser hatte anfangs jede Koalition mit iranfreundlichen Gruppen ausgeschlossen, inzwischen hat er diese Position jedoch aufgeweicht.

In Nadschaf, dem wichtigsten Sitz schiitischer Religionsgelehrter im Irak und auch Sadrs, attackierten Demonstranten Büros der Milizen Kata'ib Hisbollah und Asaib Ahl al-Haq, die eng mit den iranischen Revolutionsgarden verbunden sind, sowie den Sitz der Dawa-Partei des früheren Premiers Nuri al-Maliki, ebenfalls ein enger Verbündeter Teherans. Viele Kleriker in Nadschaf sehen sich als Gegengewicht zu den Gelehrten im iranischen Qom, die überwiegend das politische System der Islamischen Republik propagieren. Der außenpolitische Berater des Obersten Führers Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, hatte vor der Wahl in Bagdad angekündigt, Iran werde nicht zulassen, dass "Liberale und Kommunisten Irak regieren". Am Wahltag schickte Teheran Qassim Soleimani nach Bagdad, den Kommandeur der für Auslandseinsätze zuständigen Quds-Brigaden der Revolutionsgarden. Ziel war wohl, die Regierungsbildung im Sinne Irans zu beeinflussen.