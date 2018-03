Auch ohne Tafeln müsse in Deutschland niemand hungern, sagt der neue Gesundheitsminister Jens Spahn. Wir haben einen Langzeitarbeitslosen nach seiner Meinung gefragt.

Niemand müsse in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe, hat der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Interview gesagt. Deutschland habe "eines der besten Sozialsysteme der Welt". Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Wie sieht das ein Mensch, der von Hartz IV lebt? Wir haben mit Alexander E. gesprochen, der schon seit Bestehen des Hartz-IV-Systems im Jahr 2004 weitgehend von der Leistung lebt und über Eingliederungsmaßnahmen immer wieder versucht, langfristig eine reguläre Arbeit zu bekommen.

SZ: Hartz IV bedeute nicht Armut, findet Jens Spahn. Wenn Sie das hören, möchten Sie Herrn Spahn etwas sagen?

Alexander E.: Das ist eine Heuchelei!

Politiker von Grünen und Linken werfen Spahn vor, überheblich und arrogant zu sein. Empfinden Sie das auch so?

Ich finde die Aussage vor allem unüberlegt. Es weist darauf hin, dass Herr Spahn sich nie in der Situation befunden hat, dass er Regelsatzempfänger war. Und es ist eine sehr pauschalisierte Aussage. Eine Familie, die Hartz IV bekommt, kann damit vielleicht gerade irgendwie überleben. Doch vor allem die Kinder haben wahrscheinlich schwer daran zu knabbern, wenn sie mit anderen nicht mithalten können. Da gibt es eben nie eine Levi's, wie sie andere Kinder tragen.

Zu Alexander E.

Der heute 44-Jährige lebt seit vielen Jahren von Hartz IV, wenn auch mit Unterbrechungen. Über neue Qualifikationen, Ein-Euro-Jobs oder Zeitarbeit versucht E. immer wieder, einen regulären Job zu finden. So machte er unter anderem einen Gabelstaplerführerschein und einen Schein für das Bewachungsgewerbe. Zuletzt wurde er in einem europäischen Förderprogramm für Langzeitarbeitslose in Landschafts- und Gartenarbeit geschult und machte gleichzeitig seinen Führerschein. Da das Thema so sensibel ist, möchte er seinen vollen Namen nicht nennen.