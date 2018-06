19. Juni 2018, 23:22 Uhr Internationale Zusammenarbeit USA treten aus UN-Menschenrechtsrat aus

Der UN-Menschenrechtsrat bei der Eröffnung seiner 38. Sitzung am Montag in Genf.

Die USA ziehen sich aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zurück.

Als Grund dafür gaben US-Botschafterin Hailey und Außenminister Pompeo die Voreingenommenheit des Rates gegenüber Israel an.

Der Menschenrechtsrat sei "seines Namens nicht wert", so Hailey.

Die USA ziehen sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück. Das gaben US-Botschafterin Nikki Haley und US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in Washington bekannt. Der Menschenrechtsrat sei "seines Namens nicht wert", ergänzte die Botschafterin. Erst 2009, unter Barack Obama, waren die Vereinigten Staaten beigetreten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Hailey den Schritt angekündigt. Als Grund für den Austritt nennt die US-Regierung eine Kritik, die auch Nichtregierungsorganisationen wie UN Watch vorbringen: Der Rat mache sich unglaubwürdig, indem er Staaten wie Kuba oder Venezuela zu wenig, Israel dagegen zu viel und zu scharf verurteile. Das Gremium sei eine "Jauchegrube der politischen Voreingenommenheit", so Hailey am Dienstag.

Andere Formen der Beteiligung sind möglich

Inhaltlich hatten die Staaten in Genf ohnehin zunehmend Schwierigkeiten mit der US-Delegation. Bei Themen wie Klimaschutz oder Frauenrechten wurde es schwieriger, gemeinsame Positionen zu entwickeln. Das jüngste Vorgehen der US-Regierung an ihrer Südgrenze, wo 2000 Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, kritisierte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Ra'ad al-Hussein, scharf.

Das Forum, dem im Moment 47 Mitgliedstaaten angehören, kennt neben der Mitgliedschaft noch andere Formen der Mitwirkung. So ist etwa Russland seit 2016 nicht mehr Mitglied des Rates - die Vollversammlung der UN hatte dem Land damals überraschend die Wiederwahl verweigert. Trotzdem bringen sich die Diplomaten aus Moskau in Genf ein, stellen Anträge, nehmen inhaltlich Einfluss. Welche Rolle die Amerikaner in Zukunft spielen werden, ist noch unklar.