3. Februar 2017, 16:23 Uhr Interessen der EU Großbritannien könnte ein EU-Abkommen vom Modell "Ukraine Plus" bekommen

May lehnt das Modell Norwegen oder Schweiz mit dem Zugang zum EU-Binnenmarkt und damit dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen ab.

Ein reiner Handelsvertrag kommt für Großbritannien aber auch nicht in Frage, denn May will eine Kapitalmarktunion und Zusammenarbeit mit der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik

Das Ukraine-Abkommen entspricht diesen Forderungen, denn es sieht gegenseitigen Marktzugang vor, der aber nicht an die Übernahme von EU-Recht oder die EuGH-Rechtsprechung gebunden ist.

Von Alexander Mühlauer

Es klingt natürlich hart, aber so ist nun mal die Lage: Nach allem, was man aus London weiß, wäre es für Großbritannien wohl das Beste, wenn die EU das Vereinigte Königreich bald wie die Ukraine behandeln würde. In Brüssel machen Beamte darüber schon Witze, die so mancher britische Kollege mit eher kühlem Lächeln zur Kenntnis nimmt. Was soll man auch machen? Das Post-Brexit-Britannien ist aus EU-Sicht eben nur noch ein Drittland. Und das Assoziierungs- und Handelsabkommen mit der Regierung in Kiew kommt den britischen Vorstellungen am ehesten entgegen.

Dass dem so ist, liegt vor allem an Theresa May. Die britische Premierministerin will auf keinen Fall das Modell Norwegen oder Schweiz mit dem Zugang zum EU-Binnenmarkt und damit dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen. Sie möchte vielmehr über die Einwanderung aus EU-Staaten wieder selbst bestimmen und sich nicht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unterwerfen. Weil das so ist, bleibt im Grunde ein klassischer Freihandelsvertrag, wie ihn die EU zurzeit mit etwa 20 Staaten weltweit verhandelt.

Zuletzt war in London davon die Rede, dass Großbritannien einen Vertrag nach dem Muster Kanadas anstreben könnte. Doch Ceta ist ein reiner Handelspakt, dem die für die britische Finanzindustrie wichtige Kapitalmarktunion fehlt, außerdem ein weiteres Puzzleteil, das May gerne haben möchte: die Zusammenarbeit mit der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das Modell Ukraine sieht genau das vor. Es entspricht also ziemlich exakt den britischen Kernforderungen. Das EU-Ukraine-Abkommen regelt einen gegenseitigen Marktzugang, der aber nicht an die Übernahme von EU-Recht oder die EuGH-Rechtsprechung gebunden ist. Es sieht auch keine Freizügigkeit von Personen vor und es erlaubt, eigene Handelsabkommen mit Drittstaaten zu schließen.

Ein Druckmittel der Union könnte die Europäische Investitionsbank sein

In Brüssel erwarten die Unterhändler, dass May die britische Stärke in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den Verhandlungen ausspielen wird. Die Premierministerin verweist in ihren Reden gerne auf die britischen Atomwaffen, den Sitz im UN-Sicherheitsrat und die britischen Geheimdienste. Davon profitiert die EU bislang, und es ist kein Geheimnis, dass sie ein Interesse daran hat, dass dies so bleibt.

Überhaupt kann das Vereinigte Königreich der EU in Verhandlungen sehr viel mehr bieten als die Ukraine. Und deshalb wird es am Ende auf einen maßgeschneiderten EU-UK-Pakt hinauslaufen, bei dem das Abkommen mit der Ukraine Modellcharakter haben dürfte - modifiziert durch Sonderregelungen. Das Centrum für Europäische Politik (CEP) nennt ein solches Modell "Ukraine Plus". Zwei Autoren analysieren in ihrer Brexit-Studie die einzelnen Politikbereiche und kommen zu dem Schluss, dass dieses Modell zu einem weitreichenden Freihandelspakt mit eingeschränkter Freizügigkeit führt, den Großbritannien mit einem substanziellen finanziellen Beitrag an die EU und einer Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik honorieren könnte.