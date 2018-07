13. Juli 2018, 18:56 Uhr Integration Muslimische Vielfalt

Das Bundesinnenministerium will das Konzept der Islamkonferenz ändern. Neben Islamverbänden sollen künftig auch kritische Muslime vertreten sein. Die Aufgabe der nächsten Konferenz soll es sein, einen Islam zu definieren, "der zu Deutschland gehört".

Das Bundesinnenministerium will die Deutsche Islamkonferenz nach der Sommerpause reformieren. Ziel sei die Definition eines "deutschen Islam", sagte Staatssekretär Markus Kerber der Bild-Zeitung. Zugleich betonte er: "Wir müssen viel stärker als bisher die Vielzahl der in Deutschland noch nicht organisierten muslimischen Mitbürger ins Zentrum der Islamkonferenz stellen." Vermutlich im November sollten dann auch wieder Einzelpersonen als Mitglieder zugelassen werden, und zwar "sicher auch kritische muslimische Stimmen zum Islam", so Kerber. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zunächst offengelassen, ob er die Islamkonferenz überhaupt weiterführen wolle.

Ob es einen deutschen Islam geben kann, könnten allein deutsche Muslime beantworten

In der 2017 abgelaufenen Arbeitsphase der Islamkonferenz waren nur Repräsentanten von Islamverbänden Mitglieder des Gremiums. Kritiker hatten darauf verwiesen, dass die Verbände einseitig einen konservativen Islam verträten und sie auch nicht repräsentativ für die Muslime in Deutschland seien. Nach Angaben einer Sprecherin des Bundesinnenministeriums wird es aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit "vermutlich" keine feste Mitgliedschaft mehr geben, sondern "eine flexible, themenorientierte und letztlich formatabhängige Zusammensetzung". Derzeit finde ein umfassender Konsultationsprozess unter Vertretern der muslimischen Gemeinschaften, Verbänden, Kirchen und weiteren staatlichen Stellen statt. Am Ende werde dann entschieden, wie die Konferenz weitergeführt werden solle. Kerber betonte: "Viele Muslime in Deutschland suchen eine deutsch-muslimische Heimat und finden sie nicht." Auf die Frage, ob er Seehofers Ansicht teile, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, antwortete der Staatssekretär mit einer Gegenfrage: "Kann es einen deutschen Islam geben, der auf den rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in Deutschland basiert?" Die Antwort könnten "allein deutsche Muslime geben". Der Staat könne dafür nur Rahmenbedingungen schaffen. Die Aufgabe der nächsten Islamkonferenz werde sein, so Kerber, dass die deutschen Muslime einen Islam definierten, "der zu Deutschland gehört". Dies müsse ein "deutscher Islam" sein, "und zwar auf dem Boden unserer Verfassung". Kerber weiter: "Fest steht: Es gibt einen deutschen Katholizismus, es gibt einen deutschen Protestantismus, und es gibt ein deutsches Judentum."

Im Jahr 2006 hatte der damalige Ressortchef Wolfgang Schäuble (CDU) die Islamkonferenz als Dialogforum zwischen Staat und Muslimen ins Leben gerufen, Kerber hatte sie damals konzipiert und geleitet. Die Konferenz hat das Ziel, Konzepte zu entwickeln, wie der Islam in Deutschland institutionell verankert werden kann.