"Fliegende" Stimmbezirke: Tricksereien wie in Kölns CDU haben Tradition. Nicht nur in der Union wurden bei parteiinternen Machtkämpfen schon Regeln gebrochen.

Von Daniel Godeck

Parteien müssen "demokratischen Grundsätzen" genügen. So schreibt es Artikel 21 des Grundgesetzes vor. Aber nicht immer halten sich alle Parteimitglieder an die von Verfassung und Parteiengesetz vorgegebenen Spielregeln innerparteilicher Demokratie, wie jüngste Vorgänge in der Kölner CDU nahelegten. Dort soll, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, der Chef der Stadt-CDU eine Heerschar neuer Parteimitglieder angeworben haben, um eine Parteikollegin als Landtagskandidatin zu verhindern. Problematisch wurde es, da die Neumitglieder bei der Abstimmung des CDU-Bezirks zwar ihre Stimme abgaben, anscheinend aber gar nicht dort wohnten. Dabei schreibt das Statut der Bundes-CDU genau dies vor. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Kreisverbandes, in diesem Fall der Stadt-CDU, deren Chef hinter der Aktion stecken soll.

Dieses Phänomen der "fliegenden" Ortsverbände ist aber kein Einzelfall; die Umgehung innerparteilicher Regeln hat eine lange Tradition. Geprägt wurde der Ausdruck der "fliegenden" Stimmbezirke in der Hamburger CDU. Deren langjähriger Landeschef Jürgen Echternach hatte seit Mitte der 1970er-Jahre ihm wohlgesinnten Kandidaten die Wahl gesichert, indem er Neumitglieder oder Christdemokraten aus anderen Bezirken zu Abstimmungen in die jeweiligen Ortsverbände schickte. Anfang der 90er-Jahre wurde die Praxis von Gerichten als rechtswidrig eingestuft. In der Folge erklärte das Hamburger Verfassungsgericht sogar die Bürgerschaftswahl von 1991 für nichtig; sie musste anschließend wiederholt werden.

Mitgliederschleusungen bildeten auch einen Teil der Wahlfälschungsaffäre der Münchner CSU, die von 2003 an über Jahre die bayerische Landespolitik beschäftigte. Eine Gruppe von jungen und äußerst ehrgeizigen Parteifunktionären aus München wollte sich damals Zugang zu begehrten Parteiposten sichern. Dazu wurden Neumitglieder mit Geld angeworben, um bei parteiinternen Wahlen im Sinne ihrer Sponsoren abzustimmen. Auch erschienen Mitglieder aus anderen Ortsverbänden bei Abstimmungen in umkämpften Parteigliederungen, um Mehrheiten zu kippen. Im Zentrum der Affäre stand schließlich Monika Hohlmeier, damals Kultusministerin und Stadt-Chefin der München-CSU. Weil sie in Verdacht geriet, ihre schützende Hand über die Manipulateure aus der Jungen Union gehalten zu haben, musste sie in der Folge ihre Ämter niederlegen. Im Frühjahr 2015 wurden abermals Mitgliederbewegungen in der Münchner CSU publik. Auch hier sollen Jungpolitiker Abstimmungen zu ihren Gunsten gedreht haben.

Das Bundesparteigericht der CDU, der höchsten Instanz bei innerparteilichen Rechtsstreitigkeiten, erklärte im Jahr 2011 die Vorstandswahl in einem CDU-Ortsverband in Duisburg für ungültig. Auch hier hatten Parteimitglieder den Ortsverband gewechselt, um dem Vorsitzenden die Stimmenmehrheit zu garantieren. Das Gericht verfügte Neuwahlen. Von den anwesenden 137 Mitgliedern seien "deutlich mehr als 50" nicht stimmberechtigt gewesen, urteilten die Richter. Trotz Neuwahl ist der Vorsitzende der gleiche geblieben.

Aber derlei Manipulationen gab es nicht nur in den Unionsparteien. 2014 traf es die Grünen im nordrhein-westfälischen Königswinter. Bei einer Listenwahl für die anstehende Kommunalwahl tauchten damals für viele Altmitglieder völlig unbekannte Parteikollegen auf - aus Leipzig. Die dortige Ortsverbandschefin reagierte sofort und ließ nur die gut ein Dutzend Altmitglieder abstimmen. Eine juristische Auseinandersetzung folgte. Auch in der Berliner FDP und CDU hat es Fälle von "Wahl-Nomaden" gegeben.