13. März 2017, 13:15 Uhr Historie Das Schwert der Diplomatie ist stumpf geworden

In diesen Tagen, in denen Erdoğan schimpft und wütet, scheint die Diplomatie wirkungslos. Sie hat schon bessere Zeiten erlebt. Ein Rückblick.

Von Stefan Kornelius

Die Geschichte war nicht gerecht zu Mohammed II. Der Mann regierte von 1200 bis 1220 Choresmien, eine historische Landschaft in den Breiten des heutigen Usbekistan und Turkmenistan. Er führte sein Land zu Blüte und neuer Größe. Aber er verstand offenbar zu wenig von Diplomatie.

1218 unterlief dem Schah eine tödliche Fehleinschätzung. Sein Nachbar im Norden war das mongolische Reich. Dessen Großfürst Dschingis Khan hatte Emissäre in den Süden geschickt, sie sollten Handelsmöglichkeiten erkunden. Mohammeds Leute verhafteten die Gesandten aber als Spione. Dschingis Khan sandte daraufhin eine zweite Delegation, wieder in vermeintlich friedfertiger Handelsabsicht. Außerdem verlangte er die Freilassung seiner Leute und die Bestrafung des für den Zwischenfall zuständigen Provinzverwalters. Mohammed traute dem Braten nicht, ließ auch die zweite Gruppe festnehmen - und später köpfen. Ein paar Emissäre wurden mit abgesengten Bärten zurück ins Mongolenreich geschickt.

Konstantinopel verstand es, Macht mit diplomatischem Geschick zu sichern

Dschingis Khan war nicht amüsiert über die Behandlung, wie ein Beobachter später mit zitternder Hand notierte: "Die Nachricht hatte eine solche Wirkung auf den Khan, dass seine Kontrolle über die Reaktion und seine Gelassenheit verloren gingen, ein Zornessturm wehte Sand in seine Augen der Geduld und Güte, während die Wut eine derartige Flamme in ihm entzündete, dass Wasser in seinen Augen austrocknete und (das Feuer) nur durch ein Blutvergießen gelöscht werden konnte."

Gelöscht wurde das Feuer auf mongolische Art, das Blutvergießen war enorm: 1220 überfielen die Mongolen Choresmien und löschten das Reich aus. Eine blühende Kultur wurde zerstört, Mohammed II. bezahlte mit seinem Leben. Misstrauen und - wie man heute sagen würde - die Unfähigkeit zum politischen Dialog mündeten in Krieg und Zerstörung.

Dabei hätte der Choresm-Schah durchaus informiert sein können über das delikate Spiel mit den Nachbarn und die Kunst des politischen Dialogs. Ein besonders beständiges Herrschaftsgebiet seiner Zeit lag nur wenig weiter westlich: das byzantinische Reich mit Konstantinopel in seinem Zentrum. Es verstand Macht und Größe nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern vor allem mit diplomatischem Geschick zu sichern.

Dort, wo heute Recep Tayyip Erdoğan ein modernes Sultanat errichtet, hatte sich tatsächlich eine veritable diplomatische Kultur entwickelt, die allein dem Ziel diente, den Umgang mit benachbarten Dynastien und den vielen Ethnien im Reich zu kontrollieren, Kriege zu vermeiden und damit auch Militärausgaben zu sparen. Die byzantinische Diplomatie nutzte Abhängigkeiten, drohte, intrigierte zwischen rivalisierenden Völkern und bastelte fleißig an kleinen und großen Bestechungen.