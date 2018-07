6. Juli 2018, 19:57 Uhr Hinrichtung in Japan Sektenführer hingerichtet

1995 tötete die von ihm geführte Aum-Sekte Unschuldige mit Giftgas in Tokios U-Bahn. Mehr als zehn Jahre nach dem Urteil hat Japan nun Shoko Asahara gehängt - was auf Kritik stößt.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Japans Justiz hat am Freitag Sektenführer Shoko Asahara und sechs seiner Anhänger hingerichtet. "Aum Shinrikyo", wie sich die Sekte nannte, hatte in den Neunzigerjahren mit Terroranschlägen 29 Menschen getötet. Beim ihrem schwersten Anschlag mit dem Giftgas Sarin auf die Tokioter Metro im März 1995 erlitten tausend Menschen Vergiftungen, viele mit bleibenden Gesundheitsschäden. Die Anhänger des Weltuntergangskults sind überzeugt, die Einzigen zu sein, die einen "nuklearen Holocaust" überleben. Offiziell galt Aum als "neue Religion"; kleine Gruppen sind bis heute in Japan und Russland aktiv.

Asahara und zwölf seiner Anhänger wurden vor mehr als zehn Jahren zum Tode verurteilt. Seither warteten sie in Isolationshaft auf den Galgen - am Freitag wurden die ersten sieben gehängt. Die japanische Justiz gibt nie vorab bekannt, wann sie Todesurteile vollstreckt. Auch den Verurteilten nicht, jeder Tag könnte ihr letzter sein. Gestützt auf Umfragen behauptet die Regierung, eine große Mehrheit der Japaner stehe hinter der Todesstrafe. Kritiker halten die Umfragen jedoch für manipuliert.

Asaharas Anwalt Yoshihiro Yasuda berichtete im März, sein Mandant sei seit 2006 geistig schwer behindert, er war auf einen Rollstuhl angewiesen und reagierte nicht, wenn er angesprochen wurde. Nach dem Gesetz dürfen Verurteilte nur hingerichtet werden, wenn sie zurechnungsfähig sind. Schon deshalb hatte Yasuda gefordert, die Vollstreckung sei auszusetzen. Der Anwalt hat in zwölf Jahren 400 Anträge gestellt, Asahara im Gefängnis zu besuchen. Sie wurden alle abgelehnt. Ein Amtspsychiater meinte, der Sektenführer simuliere. Die Anwälte seiner Mittäter warfen den Richtern überdies Voreingenommenheit vor. Nicht alle der zum Tode Verurteilten waren direkt an den Morden beteiligt. In Japan enden 99,9 Prozent aller Strafprozesse mit einem Schuldspruch.

Auch Japans "Gesellschaft zur Sektenprävention" setzte sich gegen die Hinrichtungen der Mittäter Asaharas ein. Der Guru habe sie mit einer Gehirnwäsche manipuliert. Es wäre wichtig, an ihrem Beispiel zu studieren, wie der Sektenführer sie manipuliert hatte. Das hätte zum Verständnis und zur Bekämpfung des Terrorismus beitragen können. Justizministerin Yoko Kamikawa ließ die Bittsteller jedoch abblitzen.