1. Februar 2018, 17:00 Uhr Henriette Reker und Andreas Hollstein im Interview "Für einige Monate hatte ich Träume, in denen ich hingerichtet werde"









Feedback

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der Altenaer Bürgermeister Andreas Hollstein wurden beide Opfer von Messerattacken. Hier sprechen sie über die Attentate, die schwierige Verarbeitung des Geschehens und die Frage nach Vergebung.

Interview von Christoph Cadenbach und Lara Fritzsche, SZ-Magazin

SZ-Magazin: Frau Reker, der Mann, der Ihnen hier gegenübersitzt, der Bürgermeister der Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen, wurde Ende November 2017 von einem Mann mit einem Messer am Hals verletzt, als er gerade Döner in einem türkischen Imbiss kaufen wollte. Sie haben ihn nach der Tat angerufen. Was haben Sie gesagt?

Henriette Reker: Seit ich selbst so ein Attentat überlebt habe, fühle ich natürlich besonders mit, wenn Kollegen ein ähnliches Schicksal erleiden. Deshalb hatte ich einfach das Bedürfnis, mit Ihnen zu ...