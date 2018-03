23. März 2018, 18:54 Uhr Heimat I Zündeln

Horst Seehofer sollte sich klar von den Rechten abgrenzen.

Von Constanze von Bullion

Horst Seehofer hat im Bundestag seine erste Regierungserklärung als Bundesinnenminister abgegeben - vor außerordentlich schlecht besetzter Regierungsbank und begleitet vom Geschrei der AfD. Anders als in den vergangenen Tagen hat Seehofer scharfe Töne so sorgsam vermieden wie das Wort Islam. Er wolle die Sicherheit im Land erhöhen, die Migration begrenzen, den sozialen Frieden fördern, ließ der Minister wissen. Für Gesetzesbrecher gelte "null Toleranz", aber auch für "Hassparolen und Gewalt gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen". Wirklich?

Seehofer, der eben noch erklärt hat, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, hat Millionen Muslime im Land verprellt und sie vom bundesrepublikanischen Wir pauschal ausgeschlossen wie lange kein Bundesminister vor ihm. Das ist gefährlich und stützt die Radikalen. Rechtsextremisten wird signalisiert, Muslime seien Fremdkörper in der deutschen Gesellschaft. Islamisten wiederum werden sich in ihrer Behauptung bestätigt sehen, Muslime würden in westlichen Gesellschaften gehasst, also gehörten diese Gesellschaften bekämpft.

Seehofer will kein Zündler sein. Aber er wird zu einem, wenn er nicht verhindert, dass Extremisten - auch die der AfD - sich munter seiner Rhetorik bedienen und sie mit Hass füllen. Hier hilft nur unmissverständliche Abgrenzung. Im Bundestag aber hat der Innenminister rechte Verfassungsfeinde nicht einmal erwähnt. Sie werden es ihm zu vergelten wissen.