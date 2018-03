8. März 2018, 22:52 Uhr Handelskonflikt Trump verhängt Strafzölle - auch gegen Europa

US-Präsident: Nur "echte Freunde" werden verschont, Deutschland habe Amerika jedoch jahrelang enorm ausgenutzt.



Von Claus Hulverscheidt und Alexander Mühlauer , New York/Brüssel

Die EU-Staaten sind vorerst mit dem Versuch gescheitert, die Verhängung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa zu verhindern. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret, demzufolge Stahllieferungen aus dem Ausland ab Ende März generell mit einer Abgabe von 25 Prozent belegt werden. Bei Aluminium sind es zehn Prozent. Ausgenommen werden zunächst nur Kanada und Mexiko, alle anderen Staaten müssen in Verhandlungen nachweisen, dass ihre Exporte die nationale Sicherheit der USA nicht bedrohen. Mit den Zöllen will Washington offiziell erreichen, dass sämtliche Rohstoffe für militärisches Gerät, etwa U-Boote und Kampfflugzeuge, wieder im Inland hergestellt werden. Tatsächlich geht es aber wohl eher darum, die amerikanischen Hersteller vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Trump sagte, nur "echte Freunde" des Landes könnten von den Zöllen verschont werden. Deutschland und die EU-Partner fallen offensichtlich nicht in diese Kategorie. Im Gegenteil: Bei einer Kabinettssitzung am Nachmittag nannte der Präsident die Bundesrepublik sogar ausdrücklich als einen jener Staaten, die die USA im Handel und bei der Verteidigung "über die Jahre enorm ausgenutzt" hätten. Offenbar will er die Zölle nutzen, um die Bundesregierung zu einer anderen Wirtschaftspolitik und höheren Militärausgaben zu zwingen.

Auf die deutschen Stahlhersteller mit ihren noch 85 000 Beschäftigten kommen damit womöglich harte Zeiten zu. Sie müssen nicht nur befürchten, dass Kunden in den USA sich weigern, die höheren Preise für Importware zu zahlen. Vielmehr könnte darüber hinaus der europäische Markt mit chinesischem Billigstahl überflutet werden, der bisher in die USA verkauft wurde.

Die EU-Kommission hatte bis zuletzt versucht, Trump von seinen Zoll-Plänen abzubringen oder zumindest eine Ausnahmeregelung für Europa durchzusetzen. Auch die zuständigen Minister der einzelnen EU-Staaten telefonierten immer wieder mit ihren Kollegen in Washington. Die Europäer sind nicht nur überzeugt, dass ein Handelskrieg nur Verlierer hervorbringen würde. Sie stört auch, dass die Amerikaner die Einführung der Zölle mit sicherheitspolitischen Erwägungen begründen.

"Wir können nicht verstehen, wie die Europäische Union, Freunde und Verbündete in der Nato, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit in den Vereinigten Staaten sein können", hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Nachmittag erklärt. Sie wird sich dazu am Samstag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen. Die EU hat Trumps Pläne wiederholt kritisiert und ihrerseits Zölle auf beliebte US-Exportwaren wie Whiskey, Jeans und Erdnussbutter angedroht.

Darüber hinaus wurde am Donnerstag bekannt, dass die US-Regierung China aufgefordert hat, Vorschläge für eine Senkung des bilateralen Handelsüberschusses um 100 Milliarden Dollar vorzulegen. Das entspräche fast einem Drittel des bisherigen Jahresbetrags. Was genau den Amerikanern dabei vorschwebt, blieb allerdings zunächst unklar.