5. Juli 2018, 18:53 Uhr Hamburg Schulkompromiss gescheitert

Die Kirche bleibt dabei: Bis zu acht katholische Schulen sollen schließen. Gespräche über eine alternative Finanzierung bricht das Erzbistum Hamburg ab.

Von Thomas Hahn , Hamburg

Das Erzbistum Hamburg bleibt bei seinem Plan, bis zu acht seiner 21 katholischen Schulen in der Hansestadt zu schließen. Erzbischof Stefan Heße teilte der Initiative Hamburger Schulgenossenschaft (HSG) mit, dass die Kirche die Gespräche über ein alternatives Finanzkonzept für ausgewählte Pilotschulen nicht fortsetzen werde. Das Rahmenprogramm der HSG sei aus Sicht des Erzbistums, von Experten, Gremien, Gesamtmitarbeitervertretung und Schulleitungen nicht tragfähig. Auch zeige es nicht konkret auf, "wie die dringend notwendigen Investitionen in Millionenhöhe an den betroffenen Standorten wirklich geschultert werden können". Für die HSG sagte Mitinitiator Christian Bernzen, der Erzbischof setzte mit der Entscheidung einen "destruktiven Kurs" fort. Im Januar hatte das Erzbistum verkündet, nach einem Gutachten der Unternehmensberatung Ernst&Young fünf katholische Schulen aufzulösen, und damit Proteste ausgelöst . Bei drei weiteren prüft es noch den Bestand.