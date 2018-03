25. März 2018, 18:55 Uhr Hamburg Meta, meta, meta

Tolle Stimmung in Hamburg, bis Scott Galloway via Liveschalte fragt, was denn das Ziel ist von Facebook, Amazon, Google und Apple. Die Welt retten?

Beim "Online Marketing Rockstars" feiert sich die Technologie-Branche vor allem selbst. Könnte nicht besser laufen. Wirklich? Einer ist da anderer Meinung.

Von Jens-Christian Rabe

Danach haben natürlich alle gelacht. Klar, der Scott, so ist er. Aber als ihnen der 53-jährige Ökonomie-Professor und Trend-Guru Scott Galloway via Liveschaltung aus New York von den drei haushohen Leinwänden herab die Welt erklärt, da sind die Marketingmenschen in der Hamburger Messehalle ganz still. Und zwar vor Schreck.

Das passt nicht wirklich zum Selbstbild dieser Konferenz, die sich "Online Marketing Rockstars" nennt und bei der sich Ende der vergangenen Woche zwei Tage lang mehr als 40 000 Freunde des ...