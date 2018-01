10. Januar 2018, 20:02 Uhr Grüne Spinnefeind, im Schicksal vereint









Feedback

Warum der Ex-Fraktionschef Jürgen Trittin den Abgang Cem Özdemirs mit Genugtuung sehen dürfte.

Von Stefan Braun

Man kann Jürgen Trittin viel nachsagen. Aber Humor hat er. Auch in Augenblicken, die ihm wehtun. Besonders gut studieren konnte man das an einem dunklen, trüben Januarabend 2014. Wieder hatten die Grünen bei der Wahl nichts erreicht; wieder standen vier Jahre Opposition bevor. Und dazu war auch noch klar, dass nicht nur die Partei, sondern auch Trittin trübe Zeiten erwarteten. Wenige Wochen zuvor hatte die Bundestagsfraktion ihm seinen Chefposten genommen. Zu alt, zu erfolglos, zu streng - so hieß es. ...