11. April 2018, 19:00 Uhr Grüne Grundsätze zum Geburtstag

Sie wollen nicht nur als Öko-Partei wahrgenommen werden - darum wollen sich die Grünen bis 2020 ein neues Programm geben. Erste Papiere tragen die Handschrift von Parteichef Habeck.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Es soll ein Aufbruch ins vierte Lebensjahrzehnt werden und auch ein Abschied von vertrauten Gemütslagen und Gewissheiten. "Neue Zeiten. Neue Antworten. Der Weg zum neuen Grundsatzprogramm" - 38 Jahre nach der Gründung der Partei wollen Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen sich am Wochenende in Berlin zu einem "Startkonvent" treffen. Geplant ist, mit Experten aus Wirtschaft, Umweltschutz, Flüchtlingshilfe oder Pflege ein neues Grundsatzprogramm zu diskutieren. Zum 40. Geburtstag der Partei im Jahr 2020 soll das Programm fertig sein. Bis dahin wollen die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck den grünen Traditionsverein renovieren und mancher Idee eine Frischzellenkur verpassen.

Nicht nur beim Thema Gentechnik kündigt sich eine Kontroverse an

Nicht nur als Öko-Partei wahrgenommen werden, weg vom Image der Besserverdienerpartei, Schluss mit Schwarz-Weiß-Denken bei Gentechnik oder Flüchtlingspolitik, Gerechtigkeit neu denken für digitalisierte Zeiten - so lässt sich zusammenfassen, was der Bundesvorstand der Grünen in einem ersten "Impulspapier" zusammengetragen hat.

Der Text, dessen Duktus streckenweise stark die Handschrift von Parteichef Habeck trägt, ist in sechs Cluster aufgeteilt. Sie sollen beim Startkonvent am Wochenende Arbeitsgrundlage für entsprechende Workshops werden - und inhaltlich auch jenseits grüner Stammbiotope wirken.

"Wir wollen Leute gewinnen, auch wenn sie nicht jeden Spiegelstrich im grünen Parteiprogramm unterschreiben", sagte Parteichefin Baerbock. Was sie nicht sagte, steht im Impulspapier zwischen den Zeilen: dass die Herausforderung für die Grünen darin bestehen dürfte, sich neuen Zeiten anzuverwandeln, ohne die eigene Identität preiszugeben. Man lebe in einer Zeit, in der "alte Muster oftmals nicht mehr greifen", heißt es dazu in dem Papier. "Grüne Selbstvergewisserung" reiche nicht.

Gute Natur, böse Technik - mit diesem Weltbild etwa will die Parteiführung aufräumen. "Die großen Veränderungen des Fortschritts - digitale Tools, emissionsfreie Energiegewinnung, biochemische Produkte, neue Wohnformen - sie sind weder per se gut noch per se schlecht. Es sind neue Möglichkeiten", heißt es im Impulspapier. Ohne intensive Nutzung solcher Techniken könne man die Energiewende nicht "zum Erfolg führen". Gleichzeitig schafften Globalisierung und Digitalisierung auf dem Arbeitsmark wieder "primitive und ungezügelte" Formen des Kapitalismus, "ähnlich der frühen Phase der Industrialisierung", heißt es weiter. Es stelle sich die Frage, ob eine staatliche "Garantiesicherung" nötig sei, damit Arbeitnehmer nicht "bodenlos" fallen. Für die Grünen, die nie Freunde staatlicher Regulierungswut waren, sind das neue Töne. Und auch bei der Gentechnik kündigt sich eine Kontroverse an. "Wir werden darüber diskutieren, ob neue Formen der Gentechnik nicht auch helfen können, Menschen zum Beispiel mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wenn Böden versalzen, weil das Klima sich erwärmt", sagte Parteichef Habeck. Mit Widerworten ist zu rechnen.