26. Januar 2018, 18:49 Uhr Grüne Einer wird verlieren, mindestens









In Hannover wählen die Delegierten zwei neue Vorsitzende. Drei Kandidaten stehen zur Auswahl, ein Mann und zwei Frauen.

Von Constanze von Bullion , Hannover

Ein Aufbruch sollte es werden, am liebsten gleich der Beginn einer Ära. Ob daraus etwas werden würde, war zu Beginn des Grünen-Parteitags am Freitag in Hannover allerdings noch ungewiss - ebenso die Frage, wer die Partei künftig anführen soll. Fest stand zunächst nur: Mindestens einer der drei Kandidaten für den grünen Parteivorsitz wird als Verlierer vom Platz gehen. 825 Grüne sind am Freitag zur Außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover zusammengekommen. Unter dem Motto ". . . und das ist erst der Anfang" wollen die Delegierten sich bis Samstag der Erneuerung des grünen Grundsatzprogramms widmen, aber auch der Neuwahl des Bundesvorstands. Die Parteivorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir treten nicht wieder an. Sie wurden am Freitagabend verabschiedet. "Demokratie ist kein Sprint. Sie ist ein Marathon, bei dem wir uns erst warmgelaufen haben", sagte Peter. Cem Özdemir, der wie Peter nun ohne herausgehobenes Amt bei den Grünen bleibt, zeigte sich optimistisch, dass der Wechsel an der Spitze gelingen werde. Auch früheren Grünen-Vorsitzenden sei bei ihrem Antritt nicht "der rote Teppich ausgerollt" worden, sagte er. Was dann kam, war der ungemütlichere Teil des Abends, die Debatte über die Änderung der Parteisatzung. Robert Habeck, Umweltminister von Schleswig-Holstein, hatte angekündigt, am Samstag als Parteichef kandidieren zu wollen. Der 48-jährige Realo galt bis zuletzt als Favorit, er wird als Querdenker und pragmatischer Antreiber bei den Grünen geschätzt.

Allerdings hatte Habeck seine Kandidatur an eine Übergangsfrist geknüpft, um seine Ministergeschäfte in Kiel in Ruhe übergeben zu können. Erst forderte er ein Jahr, dann einigte die Grünen-Spitze sich mit ihm auf einen Übergang von bis zu acht Monaten. Dafür war eine Änderung der Satzung nötig - und eine Zweidrittelmehrheit auf dem Parteitag. Zur Abstimmung am Freitag standen auch noch drei weitere Satzungsvorschläge.

Ob die für Habeck nötige Zweidrittelmehrheit am Freitag zustande kommen würde, galt zu Beginn des Parteitags als wahrscheinlich - auch weil sich Jürgen Trittin, der Wortführer der Parteilinken, für eine Satzungsänderung in Habecks Sinn stark machte. Als sicher aber galt Habecks Wahl bis zuletzt nicht. Für den Fall, dass er seine Kandidatur zurückziehen sollte, weil die Satzungsänderung scheitert, hatte der Europaabgeordnete Sven Giegold seine Bewerbung in Aussicht gestellt. Er gehört zum linken Parteiflügel. Spannend wird es am Samstag beim Kampf um den Frauenplatz an der Parteispitze. Die Reala Annalena Baerbock bewirbt sich, mit 37 Jahren die jüngste der Kandidaten. Die Klima- und Europapolitikerin sitzt im Bundestag und engagiert sich in der Potsdamer Flüchtlingshilfe. Ihre Rivalin Anja Piel, 52, führt die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag und will dem Thema soziale Gerechtigkeit mehr Gewicht verschaffen. Piel gehört zum linken Flügel und wird vom Bundesvorstand der Grünen Jugend unterstützt.