5. April 2018, 16:01 Uhr Große Koalition SPD verliert Tausende Mitglieder

Der erneute Eintritt in eine große Koalition hat die SPD Genossen gekostet.

Seit dem Stichtag am 6. Februar, vor dem Mitglieder eingetreten sein mussten, um an dem Koalitionsvotum teilnehmen zu können, sind mehr als 6000 ausgetreten.

Allerdings ist die Mitgliederzahl seit Anfang des Jahres insgesamt um fast 15 000 Genossen gestiegen.

Die SPD verliert nach dem Votum über den erneuten Eintritt in die große Koalition an die 6000 Mitglieder. Die Partei hatte Ende März insgesamt 457 700 Mitglieder, wie ein Sprecher mitteilte. Zum Stichtag am 6. Februar, vor dem Mitglieder eingetreten sein mussten, um an dem Koalitionsvotum teilnehmen zu können, waren es noch 463 723. Im Vergleich zu der Zeit des Votums über eine erneute Regierungsbildung mit der Union von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die SPD damit exakt 6023 Mitglieder weniger.

Zur Erinnerung: Rund 66 Prozent stimmten bei dem Mitgliedervotum für die Neuauflage der großen Koalition. Gerade die Jusos und der linke Flügel hatten zuvor aber für ein Nein gekämpft, da sie einen weiteren Profilverlust fürchten. Einige Verfechter der "NoGroKo"-Kampagne warben gezielt für einen Parteieintritt, um mit einem Nein die Koalition zu verhindern.

In der Partei hieß es dazu, man habe damit gerechnet, dass einige Mitglieder wieder austreten. Dennoch sei die Mitgliederzahl seit Anfang des Jahres unterm Strich um fast 15 000 Genossen gestiegen, betonte der Parteisprecher. Damit halte ein positiver Wachstumstrend an: schon 2017 sei die Zahl im Saldo um rund 10 000 SPD-Mitglieder gewachsen. Besonders nachdem Anfang des vergangenen Jahres Martin Schulz Parteichef und damit Kanzlerkandidat geworden war, waren auffällig viele Menschen in die Partei eingetreten. Die SPD ist nun wieder vor der CDU mitgliederstärkste Partei Deutschlands.