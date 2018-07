10. Juli 2018, 18:49 Uhr Großbritannien Wilde Tage in Westminster

Kabinettssitzung am Dienstag mit zahlreichen Gesichtern, die neu oder in neuer Funktion in der Regierung sitzen.

Nach diversen Rücktritten sortiert sich das Kabinett von Theresa May neu. Die Premierministerin bemüht sich um Geschlossenheit. Trotz der Turbulenzen glauben Beobachter, dass May gestärkt aus den Umbrüchen hervorgeht.

Von Cathrin Kahlweit , London

Es ging am Morgen schon wieder so los, wie es am Vorabend aufgehört hatte. Umweltminister Michael Gove hatte einen Termin mit einem Aktivisten für saubere Ozeane abgesagt, und für eine Sekunde stand Whitehall still: Würde er der nächste sein, der zurücktritt? Hatte er das Büro verlassen, um seinen Rücktrittsbrief zu schreiben - so wie Ex-Außenminister Boris Johnson am Vortag Termine abgesagt hatte, um sich später dabei fotografieren zu lassen, wie er sein Rücktrittsschreiben unterzeichnet?

Mittags dann die Entwarnung: Gove, ein "Leaver", will im Kabinett bleiben; er unterstütze Mays Brexit-Kurs zu "einhundert Prozent". May dürfte gedacht haben: "Puh, zumindest einer", denn zuvor hatte ihr die European Research Group (ERG), in der die konservativen Brexit-Fans versammelt sind, den Fehdehandschuh hingeworfen. Nicht einhundert Prozent, aber doch einhundert Tories würden demnächst im Parlament gegen den Brexit-Deal stimmen, warnte ERG-Kopf und Vorzeige-Brexiteer Jacob Rees-Mogg. Er drohte May auch, sollte sie auf Stimmen aus der Labour-Partei zurückgreifen, um ihren Kurs von den Abgeordneten bestätigen zu lassen, dann sei dies das Ende der Tory-Partei, wie man sie kenne.

Schon am Montag, als im politischen London die Gerüchteküche brodelte, wurde die Information heiß gehandelt, die Brexit-Fans aus der ERG planten eine Abspaltung und wollten in Zukunft als Unabhängige abstimmen - aber das bestätigte sich dann doch nicht, so wie sich auch nicht bestätigte, dass die 48 persönlichen Briefe von Abgeordneten eingegangen waren, die nötig wären, um die Vertrauensfrage zu stellen und May eventuell zu stürzen.

Die Premierministerin geht nach Einschätzung von Beobachtern gestärkt aus den Wirren hervor

Insofern war es vorläufig ein milder Dienstag nach dem wilden Montag in Westminster. May hielt eine Kabinetts-Sitzung ab, stellte neue Mitglieder vor und versicherte sich der Unterstützung derer, die geblieben waren. Die Premierministerin geht nach der Einschätzung vieler Beobachter erst einmal gestärkt aus den Wirren der letzten Tage hervor. Zwar hieß es in den kritischen Kommentaren in britischen Medien, May müsse wohl entweder ihren in der Vorwoche in Chequers verabredeten Plan für die Verhandlungen mit Brüssel zurückziehen, oder sie stehe spätestens im Frühherbst vor den Scherben ihrer Politik.

Aber der Herbst ist lange hin, und Brüssel hat auch ein Wörtchen mitzureden in den kommenden Wochen. Die Premierministerin sagte jedenfalls in einem kämpferischen Auftritt im Parlament am Montagabend, sie halte an ihrem Plan fest, wie er vergangene Woche im Kabinett beschlossen worden sei; sie versprach aber auch, das Land werde keinesfalls im Binnenmarkt oder in der Zollunion bleiben. Daran werden die "Leaver" sie in Zukunft messen, während die "Remainer" umgehend weitere Konzessionen an Brüssel forderten.

May hatte, bevor sie sich in die Schlacht in Westminster warf, den bisherigen Wohnungsbau-Staatssekretär Dominic Raab zum Nachfolger des zurückgetretenen Brexit-Ministers David Davis gemacht. Montagabend gab sie dann bekannt, dass der bisherige Gesundheitsminister Jeremy Hunt, ein "Remainer", auf Boris Johnson nachfolgen solle. Weil im Zuge der Minister-Rücktritte weitere Staatssekretäre gingen oder aufrückten, hat das Kabinett nun ein halbes Dutzend Gesichter, die neu oder in neuer Funktion in der Regierung sitzen.

Hunt ist immer ein loyaler Minister für May gewesen, er hat das schwierige Gesundheitsressort unauffällig geführt und jüngst, zum 70. Geburtstag des Nationalen Gesundheitsdienstes, eine deutliche, wenngleich noch nicht gegenfinanzierte Erhöhung des NHS-Budgets verkünden dürfen. Die Übernahme des Außenamtes ist zwar ehrenhaft für den 51-Jährigen, andererseits wird zumindest die Europapolitik ohnehin in Downing Street gemacht.

Interessanter als die Berichte über den neuen sind daher die Nachrufe auf den scheidenden Außenminister, den Ex-Journalisten, Ex-Bürgermeister von London und Ex-"Vote Leave"-Anführer Boris Johnson. Dieser, so die vorherrschende Meinung, hatte es sich zuletzt selbst mit wohlmeinenden Kollegen verscherzt; die Stimmen, die seinen Hinauswurf aus der Regierung forderten, waren immer lauter geworden. May hatte aber an ihm festgehalten - sei es, weil er als Blitzableiter diente, sei es, weil sie zu schwach war, um sich des lange sehr populären Populisten zu entledigen.

Nun hat er das selbst erledigt, und in seinem Rücktrittsschreiben noch einmal ausgeholt: Der Traum vom Brexit, so Johnson, sterbe gerade, erstickt von unnötigen Selbstzweifeln. Großbritannien drohe, zu einer Brüsseler Kolonie zu werden. Er habe in Chequers geschwiegen und sich immer wieder die Worte vorgesagt, mit denen er den Kabinettskompromiss hätte verteidigen müssen, habe aber festgestellt, dass ihm diese Worte im Halse stecken bleiben.

Johnson habe, schreibt am Dienstag sein ehemaliger Chef Max Hastings beim Daily Telegraph, schon immer an Selbstüberschätzung gelitten, während es ihm an Gewissen, Prinzipien und Skrupeln gefehlt habe. Informierte Kreise verbreiteten dazu passend das Gerücht, May habe Johnsons Rücktritt öffentlich bereits angenommen, als der noch an seinem Rücktrittsbrief feilte.