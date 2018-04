8. April 2018, 18:49 Uhr Großbritannien Verteidigungsrede in eigener Sache

Londons Außenminister Johnson attackiert Russland - und Labour-Chef Corbyn. Dieser sei ein "nützlicher Idiot" Moskaus, weil er nach Argu­menten suche, um den Kreml im Fall Skripal zu entlasten.

Von Cathrin Kahlweit , London

Der britische Außenminister Boris Johnson hat der russischen Regierung vorgeworfen, Fakten auf zynische Weise unter einer Lawine von Lügen zu begraben und alles zu tun, um die Aufklärung des Mordversuchs an Sergej und Julia Skripal zu behindern. In einem Artikel für die Sunday Times wirft Johnson dem Kreml vor, 29 verschiedene Theorien erfunden zu haben, um von der eigenen Verantwortung abzulenken, darunter die absurde These, der Angriff auf die Skripals sei ein später britischer Racheakt für die von Russland unterstellte ...