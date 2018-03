18. März 2018, 18:48 Uhr Großbritannien und Russland Vergiftete Beziehung

Boris Johnson macht Wladimir Putin für den Mordversuch an dem Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Salisbury verantwortlich.

Von Cathrin Kahlweit

Macht Wladimir Putin für den Mordversuch an Sergej Skripal verantwortlich: Boris Johnson. (Foto: Reuters)

Ermittler der internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) treffen an diesem Montag in Großbritannien ein. Sie sollen auf Bitten der Regierung in internationalen Labors überprüfen lassen, ob es sich, wie britische Wissenschaftler sagen, bei dem Kampfstoff, mit dem der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter in Salisbury vergiftet wurden, tatsächlich um ein Nowitschok-Gift handelt. Das Ergebnis wird in etwa zwei Wochen erwartet.

Nach Angaben von Außenminister Boris Johnson, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Mordversuch verantwortlich gemacht hat, soll Moskau in den vergangenen Jahren heimlich Vorräte des Nervengifts aufgebaut und außerdem getestet haben, wie sich das Gift bei Attentaten einsetzen lasse. Der russische Botschafter bei der EU, Wladimir Tschischow, sagte der BBC hingegen, es sei durchaus möglich, dass der Kampfstoff, mit dem Skripal vergiftet wurde, aus einem englischen Labor stamme.

Moskau gab am Wochenende bekannt, dass es, wie zuvor schon London, 23 Diplomaten ausweisen werde.