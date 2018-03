7. März 2018, 20:52 Uhr Großbritannien und die Europäische Union Business as usual

Theresa May hatte sich in ihrer Brexit-Rede "maßgeschneiderte Modelle" für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU nach dem Ausscheiden Großbritanniens gewünscht. Nun stellt Brüssel klar: Ein "Rosinenpicken" wird es nicht geben.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Die Vorstellungen Großbritanniens und der EU über die künftigen Beziehungen klaffen weit auseinander. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Rest-Europäer nicht bereit sind, jene spezielle Beziehung zu schaffen, die sich die britische Regierung wünscht. Mehr als ein herkömmliches Handelsabkommen mit der EU solle das Vereinigte Königreich nach dem Brexit nicht erwarten, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch in Luxemburg, als er die Richtlinien für die künftigen EU-Austrittsverhandlungen vorstellte. Die Idee von Premierministerin Theresa May, ihr Land könne zusätzlich einige ...