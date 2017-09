29. September 2017, 19:31 Uhr Großbritannien Ukip wendet Spaltung ab









Feedback

Auf dem Parteitag der nationalistischen Ukip-Partei im britischen Torquay soll ein hoher Vertreter der Alternative für Deutschland auftreten.

Außerdem wurde ein neuer Parteivorsitzender gewählt: Der Polizist und Armeesoldat Henry Bolton.

Die Wahl galt als Zerreißprobe. Mitglieder und Gegenkandidaten hatten gedroht, die Ukip zu verlassen, falls die islamfeindliche Kandidatin Waters gewonnen hätte.

Von Cathrin Kahlweit , London

Die AfD hat ihre Fühler mittlerweile sogar schon bis ins Vereinige Königreich ausgestreckt. Auf dem Parteitag der nationalistischen Ukip-Partei im britischen Torquay, der am Freitag begann, sollte ein hoher Vertreter der Alternative für Deutschland, die gerade erst ihre Machtbasis bei der Bundestagswahl gehörig ausgebaut hat, vor den britischen Euro-Skeptikern auftreten. Ein Name wurde vorerst nicht genannt. Umgekehrt war auch der frühere Ukip-Chef Nigel Farage im Wahlkampf der AfD aufgetreten.

Der demonstrative Schulterschluss zwischen den beiden rechten Parteien ist das Präludium zu einem weiteren Rechtsruck von Ukip, die sich lange vor dem Brexit-Referendum für einen Ausstieg aus der EU stark gemacht hatte. Der Kampf gegen die Europäische Union war und ist Kernelement des Ukip-Programms. Am Freitagabend stellte sich in Torquay die Islamfeindin Anne Marie Waters zur Wahl als neue Parteichefin; sie hatte eine Art britische Pegida gegründet (Sharia Watch UK).

Anstelle von Waters siegte ein etwas moderaterer Gegenkandidat

Die Wahl des vierten Parteichefs in einem Jahr war eine Zerreißprobe für die Partei, die mit dem Brexit-Votum ihren Daseinszweck verloren hatte. Sie kam bei den letzten Parlamentswahlen im Juni gerade mal auf 1,8 Prozent. Mitglieder der Parteispitze und moderate Gegenkandidaten hatten angekündigt, Ukip im Falle eines Siegs der rechtsextremen Waters zu verlassen und eventuell eine neue Bewegung zu gründen, die sich dann darauf konzentrieren solle, einen harten Brexit durchzusetzen.

Anstelle von Waters siegte aber am Abend ein etwas moderaterer Gegenkandidat, der ehemalige Polizist und Armeesoldat Henry Bolton. Damit wurde eine Parteispaltung vorerst vermieden. Ukip hatte nach der Florenz-Rede von Premierministerin Theresa May, in der diese auf die EU zugegangen war, von einem "Betrug" am Wähler gesprochen. "Nach 15 Monaten Nichtstun hat May gezeigt, was sie wirklich will", so ein Ukip-Sprecher. Er rief alle "zu den Waffen, die die Unabhängigkeit des Königreichs gewährleistet sehen" wollten. Mays Absicht sei, die EU in Wirklichkeit gar nicht zu verlassen. Interims-Parteichef Steve Crowther sagte, es sei ein Fehler, der EU zu vertrauen.

Am Sonntag beginnt dann in Manchester das letzte Kapitel des diesjährigen Parteitagszirkus: Dann werden die Konservativen in Manchester weiter um ihre Position zum Brexit ringen. Theresa May spricht am Mittwoch zum Abschluss der Versammlung.