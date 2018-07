4. Juli 2018, 19:00 Uhr Großbritannien Neue Nowitschok-Vergiftung

Ein britisches Paar wird mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus in Salisbury gebracht. Wie beim Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia ist die Ursache das Nervengift Nowitschok.

Von Cathrin Kahlweit , London

Die britische Polizei hat ein Wohnhaus, einen Spielplatz und einige andere Bereiche in der Stadt Amesbury sowie im benachbarten Salisbury westlich von London abgeriegelt, nachdem ein Paar aus Amesbury offenbar mit schweren Vergiftungserscheinungen in die Klinik von Salisbury gebracht worden war. Die Briten waren am Samstag in ihrem Haus bewusstlos aufgefunden worden; erst glaubten die Ärzte an eine Vergiftung durch verunreinigte Drogen, doch bald schon richtete sich der Verdacht auf ein Nervengift. Zunächst sprach die Polizei von einer "unbekannten Substanz", in der Nacht zum Donnerstag bestätigte Scotland Yard aber, dass es sich um das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok handele. Dieses Mittel wurde auch bei dem Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia verwendet, die im Frühjahr ebenfalls in Salisbury behandelt worden waren. Damals erhob London, unterstützt von seinen Partnern in Nato und EU, schwere Vorwürfe gegen Russland, weil vieles darauf hinweise, dass die Urheber des Anschlags in Moskau säßen. Wie vor vier Monaten wurden auch diesmal Proben der Substanz, die an dem Paar aus Amesbury gefunden wurde, an das staatliche Labor für die Analyse von Kampfstoffen in Porton Down geschickt, wo sie am Mittwoch untersucht wurden. Auch diesmal rückten Einheiten der Anti-Terror-Kräfte an, die mittlerweile die Arbeit der lokalen Polizei "unterstützen", wie es offiziell heißt. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May sagte am Mittwoch, dem Vorfall werde "verständlicherweise größte Aufmerksamkeit eingeräumt". Gleichwohl betonten die Behörden, es sei noch nicht klar, ob das Paar aus Amesbury, beide etwa 40 Jahre alt und britische Staatsbürger, tatsächlich Opfer eines Verbrechens geworden sei.