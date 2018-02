2. Februar 2018, 18:58 Uhr Großbritannien London falling

Der "Big Ben" neben dem Parlamentsgebäude von Westminster befindet sich in Renovierung. Westminster soll ab 2025 renoviert werden.









Feedback

Durchs britische Parlament krabbeln die Ratten, es ist so kaputt wie alles hier, das nicht in der Hand von Russen und Arabern ist. Über eine Stadt, die zerbröckelt.

Von Cathrin Kahlweit

In den vergangenen Wochen kreiste immer wieder ein Rotkehlchen über den Köpfen der Abgeordneten, es flog unter dem Dach des Saals hin und her, und es sang wunderschön. Wahrscheinlich hatte der Vogel die mit grünem Leder bespannten Bänke, die ihm aus der Tiefe entgegenleuchteten, mit einer Sommerwiese verwechselt. Ein wenig wärmer als draußen, im eisgrauen Londoner Winter, war es für das Tier zwischen den dunklen Holzpaneelen im Unterhaus in jedem Fall.

Die zwei Damen auf der Besuchertribüne, die Garderobenmarken ausgeben, ...