16. April 2018, 18:56 Uhr Großbritannien Gutes von gestern

Der Staatenbund des Commonwealth of Nations ist durch die britische Kolonialgeschichte geprägt. Nun treffen sich die Staatschefs in der einstigen Hauptstadt des Empires, in London.

Der Gipfel der Commonwealth-Staaten lässt Brexit-Fans träumen: Geht es nach ihnen, soll der auf den Trümmern des Empire gegründete Staatenbund als eine Art Ersatz-EU dienen.

Von Cathrin Kahlweit , London

Rund um St. James und den Buckingham Palast, dort, wo die britische Hauptstadt besonders elegant ist, gibt es dieser Tage viele Straßensperren. Denn der 25. Commonwealth-Gipfel findet in London statt, was bedeutet, dass 52 Staatschefs oder Premierminister und etwa zweitausend Delegierte angereist t sind. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, aber wer genug geduldig ist, sich hinter den Sperren aufzubauen, kann im Minutenabstand Nationalhymnen aus aller Welt hören oder vor dem Parlament die Flaggen der 53 Mitgliedstaaten bewundern.

Eine Woche lang wird nun also in London über Öko-Initiativen und die Stärkung von Frauenrechten geredet, über gemeinsame Werte und gemeinsame Forschungsprojekte. Es gibt Commonwealth-Specials in Museen und Konzertsälen, multiethnische Frühstücke im ganzen Land, es gibt Empfänge und Preisverleihungen, Sieger der gerade in Australien zu Ende gegangenen Commonwealth Games werden geehrt. Die Queen empfängt als "Head of the Commonwealth" all jene, die ab Donnerstag beim CHOGM, dem Treffen der Regierungschefs, zusammenkommen, bevor sie sich gemeinsam nach Windsor zum Kamingespräch zurückziehen. Es ist eine Mischung aus Volksfest und G-20-Gipfel, und die ganze Woche lang wird die britische Regierung jede Gelegenheit nutzen zu beweisen, dass Großbritannien ein offenes Land ist - und bleiben will.

Das ganze Spektakel hatte im Inselstaat Vanuatu stattfinden sollen, wurde aber wegen eines verheerenden Zyklons nach London verlegt. Den Briten war das sehr recht; nicht der Zyklon natürlich, aber die Verlegung - können sie doch so die Gelegenheit nutzen, die gemeinsame Geschichte und mehr noch die gemeinsamen Interessen mit fünf Dutzend befreundeten Staaten herauszustreichen, von denen die allermeisten einst Teil des Empires waren. Und die, wenn es nach hartleibigen Brexit-Anhängern geht, in Zukunft einen so emotionalen wie ökonomischen Ersatz für die verhasste Europäische Union bilden sollen.

Insgesamt macht der britische Handel mit den Commonwealth- Staaten nur zehn Prozent aus

Heute ist das "Commonwealth of Nations" nur noch eine lose Gemeinschaft souveräner Staaten und längst nicht mehr, wie noch bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts, durch die Treue zur Krone gebunden. Der indische Premier Jawaharlal Nehru befand anlässlich der Unabhängigkeit des Subkontinents, die das Ende der britischen Kolonialzeit einläutete, das Commonwealth sei "Unabhängigkeit plus, nicht Unabhängigkeit minus" - eine Position, der sich später sogar Staaten anschlossen, die nie Kolonien gewesen waren.

Viele Briten sehen im Commonwealth mit seinen immerhin 2,4 Milliarden Menschen jedoch immer noch vor allem eine Art schmerzfreie Verlängerung des Empires. Dass kulturelle Bindungen, kompatible Rechtssysteme und eine gemeinsame Sprache im Idealfall auch zu wirtschaftlichen Vorteilen für den ökonomisch stärksten Partner, das Vereinigte Königreich, führen, wird dabei automatisch unterstellt. Aber die Bindung ist schwächer, als Traditionalisten behaupten. Das Außenministerium Großbritanniens heißt zwar offiziell "Foreign and Commonwealth Office (FCO)". Aber der Auswärtige Ausschuss im Parlament stellte kürzlich fest, dass das FCO nicht bereit sei, nach dem Brexit für das Konzept des "Globalen Großbritanniens" mehr in die Commonwealth-Strukturen zu investieren, als den Gipfel zu organisieren und den Vorsitz zu übernehmen. In seinem Buch "The Empire's new clothes; der Mythos des Commonwealth" geht der Historiker Philip Murphy noch weiter: Er nennt das Commonwealth eine "irrelevante Einrichtung", die mit "imperialer Amnesie" behaftet sei. Wer auf den Bund als Ersatz für die EU und als "Korpus für die künftige britische Diplomatie und Ökonomie" setze, wisse nicht, wovon er rede.

Denn stark war am Commonwealth immer eher die Vergangenheit als die Gegenwart. Die Premierministerin wünschte sich zwar in ihrer Eröffnungsrede vor dem Business Forum, das dem Treffen der Staatsoberhäupter in der zweiten Wochenhälfte vorausgeht, am Ende möge ein "wohlhabenderes Commonwealth für alle" stehen und mahnte, die 53 Mitglieder müssten ein Leuchtturm des Freihandels sein. Die Exporte aus dem Königreich in befreundete Staaten hätten sich in den vergangenen 20 Jahren immerhin verdoppelt.

Was sie nicht erwähnte: Sie verdoppelten sich auf sehr niedrigem Niveau. Das Handelsvolumen Großbritanniens mit Belgien und Luxemburg ist, wie die Financial Times am Montag vorrechnete, größer als das mit Kanada und Australien. Insgesamt mache der Handel mit allen Commonwealth-Nationen zehn Prozent aus.

Kurz vor dem Referendum, war der Fan eines EU-Austritts und jetzige britische Außenminister, Boris Johnson, noch so weit gegangen, den Beitritt zur EU als "Verrat am Commonwealth" zu bezeichnen. Aber die wirtschaftlichen Verluste, die der Brexit dem Land bescheren dürfte, werden wohl durch eine engere Kooperation mit dem Staatenbund, der sich über ein Fünftel der Erde erstreckt und fast ein Drittel der Weltbevölkerung umfasst, nicht aufzuwiegen sein. Ironie des Schicksals ist dabei, dass, wie der Guardian in einem bösen Artikel über die "Selbsttäuschung" des Königreichs mit Blick auf sein altes "Handelsimperium" schreibt, es kaum einen Staat innerhalb des Commonwealth gegeben habe, der den Brexit für eine gute Idee hielt.

Nachzutragen ist, dass Johnson 2002, als er Abgeordneter war, das Commonwealth anlässlich einer Reise des damaligen Premiers Tony Blair in den Kongo als Einrichtung zieh, die von der Queen auch deshalb geliebt werde, weil sie mit "jubelnden Massen fahnenschwingender Negerkinder (Piccaninnies) " beglückt werde.