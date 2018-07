9. Juli 2018, 01:25 Uhr Großbritannien Brexit-Minister David Davis tritt zurück

Unter den Torys ist ein heftiger Streit über den Fortgang der Brexit-Verhandlungen entbrannt. Die Führungsrolle von Premierministerin May wird in Frage gestellt. Davis ist mit May nicht mehr einig geworden.

Der britische Brexit-Minister David Davis ist nach Informationen verschiedener britischer Medien zurückgetreten. Der Grund für den Rücktritt sollen Uneinigkeiten mit Premierministerin Theresa May über die Austrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sein. Unter den regierenden Tory ist über diese Frage am Wochenende ein heftiger Machtkampf entbrannt. Einige Abgeordnete der Torys drohen damit, May im Parlament stürzen zu wollen. Angeblich hätten sie dafür genug Stimmen zusammen.

Mays Kabinett hatte am Freitag nach 12-stündigen Verhandlungen Mays Brexit-Plan zugestimmt, wonach Großbritannien nach dem Austritt aus der EU eine gemeinsame Freihandelszone mit der EU anstreben soll. Befürworter eines harten Brexit rebellieren gegen den Plan. Das Vereinigte Königreich bleibe damit zu eng mit der EU verbunden. In einem Brief beschwerten sich Parlamentarier der Torys, May habe gegenüber der EU "vollständig kapituliert". Es sei Zeit für einen neuen Anführer.

Zu den Kritikern des Plans gehört auch David Davis. Er hatte vor der Kabinettsklausur am Freitag erklärte, Mays so genannter dritter Weg werde "nicht funktionieren". Er sei zudem anderen britischen Vorschlägen zu ähnlich, die die EU bereits abgelehnt habe.