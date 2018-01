9. Januar 2018, 18:57 Uhr Groko-Verhandlungen Koalitions-Kohle









Was der Bergbau in Nordrhein-Westfalen dazu beitragen kann, dass die Groko in Berlin zustande kommt.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Für Armin Laschet war es eine Erfolgsmeldung, die Mut zu mehr machen sollte. Freudig hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident am Montagabend vor der Handelskammer in Düsseldorf verkündet, er habe in Berlin als CDU-Unterhändler bei den Sondierungen für eine große Koalition "mit den Sozialdemokraten innerhalb von zwei Sitzungen das Thema Energiepolitik abgeschlossen". Kompromisse mit den Roten, so Laschets Botschaft, seien möglich. Zumindest kurzfristig ging der Werbeversuch nach hinten los. An der Spree gab sich die SPD-Spitze "sehr ärgerlich" über Laschets vermeintliche Indiskretion. Und ...