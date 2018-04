5. April 2018, 18:50 Uhr Grafik Herr Doktor?

Lange Zeit waren Hausärzte meistens Männer und fast alle betrieben ihre eigene Praxis. In den vergangenen Jahren hat sich in der Branche allerdings einiges verändert.

Von Michaela Schwinn

Über viele Jahre galt für junge Ärzte vor allem eins: durchhalten. Die Konkurrenz war groß und die Chance, eine Praxis zu eröffnen, klein. Das sieht heute ganz anders aus - zumindest für angehende Hausärzte: 2017 waren bundesweit etwa 2700 Sitze frei. Aus der Schwemme ist ein Mangel geworden. In einigen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Bayern droht eine Unterversorgung. Aber auch in Gebieten, die bisher als überversorgt gelten, werden bald Tausende Hausärzte ihre Arbeit beenden. Ein Drittel von ihnen ist 60 Jahre oder älter.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, haben sich die Landesregierungen und Kassenärztlichen Vereinigungen allerlei einfallen lassen. Einige Bundesländer setzen auf eine Landarztquote: Das heißt, Abiturienten bekommen bevorzugt einen Medizinstudienplatz, wenn sie später dort arbeiten, wo sonst niemand hinwill. Per Unterschrift verpflichten sie sich beispielsweise, fünf Jahre eine Praxis im Harz zu übernehmen.

Bayern und NRW wollen die Quote zum kommenden Wintersemester einführen. Auch das Studium an sich soll sich verändern. Das haben Union und SPD im Koalitionsvertrag festgehalten. Mit dem "Masterplan Medizinstudium 2020" soll die Allgemeinmedizin gefördert werden: neue Professuren, Unterrichtskonzepte und verpflichtende Praktika. Auch für fertige Ärzte wurden Anreize geschaffen - in Form von Niederlassungsprämien. Zwischen 10 000 und 60 000 Euro - je nach Bundesland - bekommt, wer in ein unterversorgtes Gebiet geht. Bis all diese Maßnahmen spürbar sind, wird es allerdings noch einige Jahre dauern.