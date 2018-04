6. April 2018, 18:49 Uhr Golfkrise Ein wenig Entspannung

Katar erhält Einladungen nach Washington und Riad: US-Präsident Trump, der die Blockade anderer Golfstaaten gegen das kleine Emirat anfangs unterstützte, scheint nun eher an einer geschlossenen Front gegen Iran interessiert zu sein.

Von Dunja Ramadan

Nach Monaten des Stillstands scheint Bewegung in die Golfkrise zu kommen. Seit Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten im Juni 2017 die Beziehungen zu Katar abbrachen, blieben Annäherungsversuche weitgehend erfolglos. Der ehemalige US-Außenminister Rex Tillerson war auf Vermittlungsmission am Golf genauso erfolglos wie der deutsche Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. Nun schaltet sich US-Präsident Donald Trump ein und lädt den Emir von Katar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, am 10. April ins Weiße Haus ein.

Vorausgegangen ist ein Telefonat zwischen Trump ...