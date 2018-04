23. April 2018, 18:49 Uhr Glosse Das Streiflicht

(SZ) Zu den Typen, die am besten unter Druck funktionieren, gehört unbedingt der Kugelschreiber. Sein Betriebsgeheimnis ist die Vorschubhülse, die, angetrieben vom Daumendruck, nach unten gedrückt wird und in die nächste verfügbare Nute einrastet, um auf diese Weise die Druckfeder - sie umhüllt die mit Tinte gefüllte Mine - zusammenzupressen und die Minenspitze in Schreibposition zu bringen. Ein Vorgang, der jeden Tag Millionen Mal stattfindet. Ja, es mag schon richtig sein: Unter unseren Füßen, über unseren Köpfen rauschen Daten wie ...