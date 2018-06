12. Juni 2018, 04:24 Uhr Gipfeltreffen in Singapur Handschlag zwischen Kim und Trump

Der Gipfel zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Diktator Kim in Singapur hat begonnen.

Trump erklärte zum Auftakt, es sei ihm "eine Ehre", Kim zu treffen. Man werde eine "großartige Beziehung haben".

Die USA wollen die nukleare Abrüstung Nordkoreas erreichen. Kim will den wirtschaftlichen Druck auf sein Land verringern.

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump sind in der Nacht in Singapur zu einem historischen Treffen zusammengekommen. Die beiden Staatschefs reichten sich die Hände und posierten im Hotel Capella auf Singapurs vorgelagerter Ferieninsel Sentosa für die Fotografen.

"Wir werden großartige Diskussionen haben", erklärte Trump nach dem historischen Handschlag und erklärte, es sei ihm "eine Ehre", Kim zu treffen. Der US-Präsident gab sich optimistisch: "Wir werden eine großartige Beziehung haben, kein Zweifel."

Kim sagte: "Die vergangenen Vorgehensweisen und Vorurteile waren Hindernisse auf unserem Weg nach vorne, aber wir haben sie überwunden und sind heute hier."

Anschließend sprachen die beiden zunächst gut 50 Minuten nur in Anwesenheit von zwei Dolmetschern. Nach dem bilateralen Treffen stießen die politischen Berater zu den beiden Staatschefs. Trump sprach, nach dem Vier-Augen-Gespräch von Reportern gefragt, von einem "ausgezeichneten Verhältnis".

Noch im vergangenen Jahr hatten sich beide Politiker mit verbalen Attacken überzogen. So bezeichnete Trump Kim als "kleinen Raketenmann", während der Machthaber den Präsidenten als "umnachteten US-Greis" titulierte. Seit Anfang des Jahres herrscht nun Tauwetter.

Jahrzehntelang galt eine derartige Begegnung als undenkbar, doch Trump hatte sich im März überraschend zu einem Gipfel bereit erklärt. Trumps Vorgänger verfolgten stets die Linie, es könne kein Treffen mit einem Herrscher aus Pjöngjang geben, ohne dass dieser zuvor offiziell von seinem Rüstungs- und Atomprogramm ablässt. Die früheren US-Präsidenten scheuten sich überdies, den Machthaber des international isolierten Landes diplomatisch derart aufzuwerten, wie es Trump nun tut.

Kim hat prinzipiell Bereitschaft zur nuklearen Abrüstung gezeigt

Auf dem Programm stehen später am Tag auch ein Arbeitsessen und eine weitere Gesprächsrunde am Nachmittag. Zentrales Thema des Gipfels ist das nordkoreanische Atomprogramm. Trump verlangt von der Regierung in Pjöngjang, dauerhaft und nachweislich auf Atomwaffen zu verzichten. Kim hat prinzipiell Bereitschaft zur nuklearen Abrüstung gezeigt.

Experten sind jedoch skeptisch, ob Kim wirklich auf sein Atomprogramm verzichten will. Trump hat 65 Jahre nach dem Ende des Koreakrieges eine Friedenserklärung ins Gespräch gebracht, die erstmals zu einem offiziellen Friedensvertrag führen könnte. Technisch ist der Koreakrieg bis heute nicht beendet, sondern befindet sich nur im Waffenstillstand.