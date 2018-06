Am 12. Juni steht das Capella Singapore Hotel im Zentrum der Weltpolitik: In dem Luxushotel auf der zu Singapur gehörenden Insel Sentosa begegnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un zum ersten Mal. Das Luxusresort, nicht weit entfernt von der Stadt Singapur auf der Hauptinsel Pulau Ujong, verspricht seinen Gästen Ruhe auf mehr als zwölf Hektar: Umgeben von tropischem Regenwald und dem Südchinesischen Meer tagen Trump und Kim in traumhafter Kulisse.