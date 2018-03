5. März 2018, 18:56 Uhr Gesellschaftlicher Wandel Wie einst bei Gerhard Schröder

Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht hohen Reformbedarf und verweist auf eine historische Rede. Gehalten wurde sie vom politischen Konkurrenten SPD.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in dem SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag kein Vorbild für ihre Partei. "Ich bin eine bekennende Anhängerin eines repräsentativen Systems", sagte Kramp-Karrenbauer am Montag. Die CDU sei mit ihrer Art, Entscheidungen herbeizuführen, bisher gut gefahren. Als Beispiel nannte Kramp-Karrenbauer die Abstimmung über den Koalitionsvertrag auf einem CDU-Parteitag mit 1001 Delegierten in der vergangenen Woche, vor der es in den Landesverbänden intensive Diskussionen gegeben habe. Dies sei ein bewährtes System, das "die richtige Mischung aus Führung, die eine ...