24. April 2018, 18:43 Uhr Gedenken Laschet verteidigt Rede von türkischem Minister

Der Ministerpräsident mahnt den Gast aus Ankara allerdings, bei dem Auftritt in Solingen Ende Mai keinen Wahlkampf zu betreiben.

Von Christian Wernicke

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Einladung an den türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zur Gedenkfeier Ende Mai in Solingen verteidigt, zugleich aber auch Ermahnungen an den Politiker gerichtet. Die Düsseldorfer Staatskanzlei wies am Dienstag darauf hin, dass Laschet bereits vor Wochen einen Vertreter der türkischen Regierung eingeladen hatte - auf ausdrücklichen Wunsch der Familie Genç, wie man in der Düsseldorfer Staatskanzlei betont. Durmus und Mevlünde Genç hatten bei der von Rechtsradikalen verübten Tat vor 25 Jahren, am 29. Mai 1993, zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren.

Nach den Plänen des Landes soll der nun aus Ankara entsandte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am 29. Mai zunächst eine (eher feierliche) Rede vor dem Landtag in Düsseldorf halten. Danach will Çavuşoğlu zur jährlichen Gedenkveranstaltung nach Solingen reisen, sehr wahrscheinlich in Begleitung Laschets. Der Ministerpräsident stellte am Dienstag in Düsseldorf auf Anfrage klar, was er dort von seinem türkischen Gast erwartet: "Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder darf es in NRW nicht geben. Das Gedenken an die Toten darf nicht für Wahlkampf-Zwecke missbraucht werden, Türken und Deutsche trauern gemeinsam um die Opfer."

Die Aussage deckt sich mit den Erwartungen, die die Stadt Solingen hat. "Wir erwarten, dass die Landesregierung streng darauf achtet, dass der Gedenktag nicht als politische Bühne eines Wahlkampfs missbraucht wird", sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), "alles andere wäre unwürdig."