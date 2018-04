22. April 2018, 18:53 Uhr Gazastreifen Hamas schwört Israel Rache

Die radikalislamische Palästinenser-Organisation beschuldigt den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad, eines ihrer prominenten Mitglieder in Malaysia ermordet zu haben.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Gaza

Die im Gazastreifen herrschende Hamas gibt ihre in den vergangenen Monaten zur Schau getragene Zurückhaltung auf. Spannungen mit Israel, aber auch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas nehmen zu. Am Wochenende schworen hochrangige Vertreter der radikalislamischen Organisation, an Israel Rache zu üben. Sie machen den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad für den Mord an einem Hamas-Mitglied in Malaysia verantwortlich.

Der Getötete, Fadi al-Batsch, war Dozent für Elektrotechnik und galt als Drohnen- und Raketenexperte. Der 35-Jährige wurde am Samstag in Kuala Lumpur auf ...