30. März 2018, 13:51 Uhr Gaza Tote und Hunderte Verletzte bei Palästinenser-Protesten

Beim "Marsch der Rückkehr" im Gazastreifen fordern Demonstranten, dass Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Dabei sollen fünf Menschen durch Israels Militär getötet worden sein.

Hunderte Palästinenser haben sich bei Protesten an der Grenze des Gazastreifens Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten geliefert. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden 365 Demonstranten durch Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition verletzt. Fünf Demonstranten sollen erschossen worden sein. Auf Fotos von Nachrichtenagenturen ist zu sehen, wie Verletzte weggetragen werden.

Dem israelischen Militär zufolge hatten sich ihre Truppen verteidigen müssen. Die Palästinenser hätten brennende Reifen in Richtung der Soldaten gerollt und Steine auf sie geworfen. Die Truppen hätten darauf mit dem Einsatz von Tränengas reagiert und auf die größten "Anstifter" geschossen. "Die Hamas-Terrororganisation gefährdet das Leben von Zivilisten", schrieb die Armee. Sie sei verantwortlich für die gewaltsamen Proteste. "Wir betonen, dass dieser Marsch friedlich ist", hatte zuvor das führende Hamas-Mitglied Chalil al-Haja gesagt. Deswegen würden auch Frauen und Kinder an den Protesten teilnehmen. Die USA, die EU und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Sie hatte 2007 die Macht in dem Küstengebiet an sich gerissen.

Tausende Palästinenser waren am Freitagvormittag zu den Massenprotesten im Gazastreifen gekommen. Palästinensischen Medienberichten zufolge sollen es mehr als 20 000 Menschen sein, die sich in der Nähe des Sicherheitszaunes an der Grenze zu Israel zum "Marsch der Rückkehr" eingefunden haben. Die Hamas will mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Es sollen auch zahlreiche Zeltlager im Grenzgebiet errichtet werden.

Mit Beginn der geplanten Massenproteste im Gazastreifen hatte Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Menschen vor einer Annäherung an den Grenzzaun gewarnt. "Jeder, der sich dem Zaun nähert, riskiert sein Leben", twitterte Lieberman auf Arabisch. Die Armee hat einem Bericht der israelischen Nachrichtenseite ynet zufolge bereits vor den Protesten mehr als 100 Scharfschützen in der Nähe der Grenze postiert. Israel hatte die geplanten Proteste am Donnerstag als "Provokation" bezeichnet und angekündigt, von seinem "Recht auf Selbstverteidigung" Gebrauch zu machen.

Schon in der Nacht zum Freitag soll ein Palästinenser nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Die israelische Armee teilte mit, ein Panzer habe in der Nacht das Feuer auf zwei Verdächtige eröffnet, die sich im südlichen Teil des Küstengebietes dem Sicherheitszaun genähert hätten.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai andauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700 000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.