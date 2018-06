8. Juni 2018, 22:14 Uhr G 7 Merkel weist Trumps Vorschlag zu Russland zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nicht dafür, Russland ohne Bedingungen wieder zu den G 7, beziehungsweise zu den G 8, einzuladen.

Dafür müsste es erst "substanzielle Fortschritte" im Ukraine-Konflikt geben, sagte sie zum Auftakt des Gipfels in Kanada.

Merkel ist skeptisch, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung der Teilnehmer geben wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Vorschlag von US-Präsident Trump, Russland wieder in den Kreis der früheren G 8 einzuladen, erneut eine Absage erteilt. Die europäischen Teilnehmer hätten diese Frage vor Beginn des Gipfels besprochen. "Hier sind wir uns einig, dass eine Rückkehr Russlands zum G-7-Format nicht erfolgen kann, solange nicht wirklich substanzielle Fortschritte im Blick auf die Probleme mit der Ukraine erreicht wurden. Das war die gemeinsame Meinung", sagte Merkel im kanadischen La Malbei, wo das Treffen der G 7 stattfindet. Russland war wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 aus der Gruppe ausgeschlossen worden.

Mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung droht der Gruppe eine weitere Spaltung. Das Treffen der Staats- und Regierungschef ist überschattet von massiven Differenzen der Europäer mit Trump über amerikanische Strafzölle, seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzvertrag und aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran.

Bei dem traditionellen "Familienfoto" wirkten die Staatenlenker eher betreten und schenkten den Fotografen nur ein kurzes Lächeln. Nur einige folgten dem Beispiel des Gastgebers, Kanadas Premier Justin Trudeaus, und winkten in die Kameras. Nach der kurzen Aufnahme vor der Naturkulisse des Sankt-Lorenz-Stroms nahm Merkel Trump zur Seite und redete intensiv auf ihn ein, während die anderen zu dem luxuriösen Tagungshotel zurückgingen. Es blieb unklar, worüber beide gesprochen haben.

"Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", hatte Trump noch in Washington erklärt. An die G-7-Partner gerichtet, hatte er gesagt: "Sie haben Russland rausgeworfen, sie sollten Russland auch wieder hineinlassen." Die Aufgabe sei es, die Welt zu organisieren, und dazu werde Russland gebraucht. Der Kreml äußerte sich zurückhaltend zu dem Vorschlag. "Wir legen den Akzent auf andere Formate", sagte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Die EU, lehnte eine Wiederaufnahme Russlands umgehend ab. Die 7 sei eine "Glückszahl", sagte Ratspräsident Donald Tusk.

Kanada lehnt eine Rückkehr Russlands ebenfalls ab. "Kanadas Standpunkt ist absolut eindeutig, dass es überhaupt keine Begründung dafür gibt, Russland mit seinem aktuellen Verhalten zurück in die G 7 zu bringen", sagte Außenministerin Chrystia Freeland bei einer Pressekonferenz. Japan reagierte hingegen zurückhaltend. "Ich möchte davon absehen, das zu kommentieren", sagte ein Sprecher der Delegation von Ministerpräsident Shinzo Abe.

Merkel hält Ende ohne Abschlusserklärung für möglich

Merkel hält es für möglich, dass der Gipfel wegen der Streitigkeiten mit den USA ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung endet. Deswegen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es zu einem gemeinsamen Kommuniqué kommen oder ob es nur Zusammenfassungen des Gastgebers geben werde. "Es ist aus meiner Sicht jedenfalls wichtig, dass wir hinter die Vereinbarungen, die wir auch im vergangenen Jahr getroffen haben, nicht zurückfallen", sagte Merkel.

Als Zeichen für ein Ende des G-7-Formats wollte Merkel eine Abschlusserklärung ohne die Unterschrift Trumps aber nicht verstanden wissen. "Ich glaube, dass das ein Zeichen der Ehrlichkeit auch wäre, dass wir bei offener Diskussionskultur nicht in allen Fragen uns einigen konnten", sagte Merkel. "Einfach Meinungsverschiedenheiten zuzukleistern, ist auch nicht gut. Deshalb würde ich sagen, ist es ehrlicher, die Meinungsverschiedenheiten zu benennen und an ihrer Überwindung weiter mitzuarbeiten, als jetzt so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre."

Trump selbst gab sich später optimistisch, dass es doch eine gemeinsame Erklärung geben werde. "Ich glaube, es wird eine gemeinsame Erklärung geben", sagte Trump am nach einem Treffen mit Trudeau.