10. Juni 2018, 18:03 Uhr G 7 Europa lässt sich nicht einschüchtern

US-Präsident Trump hat nach dem Ende des Weltwirtschaftsgipfels in Kanada seine Zustimmung zum Abschluss-Kommuniqué mit einem Tweet wieder zurückgezogen.

Die anderen G-7-Teilnehmer versuchen, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen.

Deutschland stehe weiter "zu dem gemeinsam vereinbarten Kommuniqué", sagt Merkel.

Von Robert Roßmann , La Malbaie

Die G-7-Gruppe ist am Wochenende in ihre bisher größte Krise geraten. US-Präsident Donald Trump hat wenige Stunden nach dem Ende des Weltwirtschaftsgipfels in Kanada seine Zustimmung zum Abschluss-Kommuniqué mit einem Tweet aus der Air Force One wieder zurückgezogen - und damit einen Eklat ausgelöst. In dem Kommuniqué hatten sich die G-7-Staaten unter anderem zum Kampf gegen den Protektionismus verpflichtet und "die zentrale Bedeutung eines regelbasierten internationalen Handelssystems" betont.

Die anderen G-7-Teilnehmer versuchten zunächst, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ nach ihrer Rückkehr nach Berlin mitteilen, Deutschland stehe weiter "zu dem gemeinsam vereinbarten Kommuniqué". Ähnlich äußerte sich die Europäische Union. Und der Élysée-Palast in Paris erklärte lapidar: "Internationale Zusammenarbeit sollte nicht von Wutausbrüchen oder abfälligen Bemerkungen abhängen."

"Europe united" als Antwort auf "America first"

In Deutschland gab es aber auch deutlich härtere Kritik an Trump. Außenminister Heiko Maas (SPD) verlangte, dass Europa seine Interessen jetzt "noch offensiver" vertreten müsse. "Europe united" sei die Antwort auf Trumps Devise "America first". Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte, Trump habe einen "beispiellosen Eklat" ausgelöst. Damit habe der US-Präsident "einer wertebasierten Zusammenarbeit der führenden Wirtschaftsnationen einen schweren Schlag versetzt". SPD-Chefin Andrea Nahles nannte Trump einen "Chaoten". Er habe "im Ergebnis ein Desaster bei G 7 veranstaltet und sich per Tweet von der internationalen Verantwortung verabschiedet".

Trump hatte seinen Schritt mit dem Verhalten des kanadischen Premierministers Justin Trudeau begründet. Dieser hatte als Gastgeber des Treffens am Ende des Gipfels die Ergebnisse präsentiert - und sich dabei auch über die amerikanischen Strafzölle beklagt. Der US-Präsident twitterte daraufhin: "Basierend auf den falschen Aussagen von Justin bei seiner Pressekonferenz" habe er die "US-Unterhändler angewiesen, die Abschlusserklärung nicht zu unterstützen". In einem weiteren Tweet schrieb er, Trudeau habe sich während des Treffens "lammfromm und milde" verhalten. In seinem Statement habe Trudeau dann aber die US-Zölle als beleidigend bezeichnet. Kanada wies die Anschuldigungen zurück. "Der Premierminister hat nichts gesagt, was er nicht bereits zuvor gesagt hat - sowohl öffentlich, als auch in privaten Konversationen mit dem Präsidenten", erklärte das Büro von Trudeau.

Trump hatte bereits bei dem Gipfeltreffen geklagt, die USA würden unfair behandelt. Den Außenhandelsüberschuss der EU-Staaten werde er nicht mehr länger hinnehmen, drohte Trump. Die Europäer seien "brutal" zu den USA. Falls sie die Benachteiligungen im Handel nicht abbauen würden, würde der Handel beendet. Der US-Präsident warnte die anderen Staaten außerdem vor Vergeltungsmaßnahmen gegen die von ihm verhängten Strafzölle. Das Kommuniqué billigte er zunächst - bis er die Zustimmung mit einem Tweet wieder aufkündigte.